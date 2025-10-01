Мрія Путіна про демілітаризацію України стала його кошмаром - Atlantic Council

За словами автора матеріалу, Україну все більше визнають світовим лідером у розробці технологій безпілотників.

Україна має другу за величиною армію в Європі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Коротко:

Україна може похвалитися швидко зростаючою індустрією безпілотників

Україна має другу за величиною армію в Європі

Цього тижня українські військові прибули до Данії, щоб розповісти про свій досвід ведення бойових дій за допомогою дронів. Такий крок став наслідком інцидентів над данськими аеропортами та іншими стратегічними об'єктами, які пов'язані з дронами, що могла запустити Росія. Однак Данія - не єдина країна НАТО, яка хоче перейняти досвід України. Про це пише редактор служби UkraineAlert Пітер Дікінсон для Atlantic Council.

"Країна може похвалитися швидко зростаючою вітчизняною індустрією безпілотників, яка отримала потужний імпульс через більш ніж трирічну повномасштабну війну з Росією. Це створило сприятливий клімат для невпинних інновацій і дозволило щодня випробовувати нові конструкції безпілотників у бойових умовах", - зазначив Дікінсон.

Як додав журналіст, результати такого розвитку говорять самі за себе. Зокрема українські дрони відзначилися під час битви за Чорне море. А зараз далеко за межами України безпілотники регулярно завдають ударів по цілях углиб території РФ.

Тому багато країн-партнерів прагнуть включити українські технології БпЛА у свої оборонні доктрини. Велика Британія нещодавно підтвердила, що почне масове виробництво дронів, які будуть розроблені у співпраці з Україною.

"Зростаюча репутація України як ключового гравця в галузі безпілотної війни відображає драматичні зміни, які зараз відбуваються в архітектурі безпеки Європи. Донедавна Україну розглядали як військовий дріб'язок, який намагається прийняти стандарти НАТО. Примітно, що зараз саме НАТО прагне прийняти українські стандарти", - підкреслив автор публікації.

За словами журналіста, поява України як супердержави за технологією дронів є одним з аспектів нещодавньої трансформації країни в потужну військову силу. Крім того, українська армія є лідером інновацій у секторах оборонних технологій, серед яких електронна війна, робототехнічні системи та кібербезпека.

"Сьогодні Україна може похвалитися другою за величиною армією в Європі, яка налічує майже мільйон чоловіків і жінок у формі та великий резерв загартованих у боях ветеранів. Це затьмарює все інше на континенті, навіть не беручи до уваги безпрецедентний досвід України в сучасній війні. У зв'язку з тим, що США прагнуть зменшити свою роль у європейській безпеці, українські збройні сили зараз є найбільшою перешкодою між експансіоністською Росією і непідготовленою Європою", - вважає Дікінсон.

Тому, за словами автора матеріалу, новий статус України як однієї з провідних військових держав Європи є найгіршим кошмаром для російського диктатора Володимира Путіна.

"Це кошмар, який він сам собі створив. Дійсно, ця військова метаморфоза була б немислимою без імпульсу російської імперської агресії", - додав редактор.

Оглядач видання нагадав, що коли Путін розпочав вторгнення в Україну 2014 року, то Україна мала лише кілька тисяч боєздатних військових.

"Спочатку все йшло за планом Москви, і український опір захопленню Криму був мінімальним. Однак спроби Росії просунутися далі вглиб України викликали хвилю народного спротиву: тисячі звичайних українців утворили імпровізовані добровольчі батальйони, щоб зупинити наступ Кремля. Ця епічна реакція народу врятувала Україну і заклала підвалини для подальшого розширення та модернізації української армії", - вважає Дікінсон.

Однак через те, що російські окупанти продовжують наступати, а ворожі дрони та ракети атакують українські міста, ще зарано говорити, що вторгнення президента РФ є провалом, зауважив оглядач Atlantic Council.

"Проте вже зараз важко уявити будь-який результат, який залишив би Україну беззахисною та на милості Москви. Натомість українська армія, ймовірно, вийде з війни сильнішою, ніж будь-коли, та повністю здатною захищати місце країни в європейській спільноті націй. Путін сподівався роззброїти та обезголовити українську державу, але його саморуйнівна кампанія з демілітаризації ненавмисно створила сильну та незалежну Україну, якої він боявся найбільше", - підсумував редактор.

Що таке Atlantic Council? Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, яка переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

