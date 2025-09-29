Вибухи та потужна пожежа: у Брянській області РФ дрони атакували завод

Коротко:
- У РФ прогриміли вибухи
- На Брянщині атаковано завод, спалахнула пожежа
У ніч на 29 вересня в Брянській області РФ прогриміли вибухи - регіон зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Інцидент стався в місті Карачев, де, за попередньою інформацією, було атаковано об'єкт промислової інфраструктури. У результаті спалахнула пожежа.
Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жетелей, під удар дронів потрапило АТ "Карачевський завод "Електродеталь".
Ця інформація поки не має офіційного підтвердження.
Російські джерела зазначили, що для Карачевського району під час атаки було оголошено сигнал "ракетної небезпеки", який транслювався через місцеве телебачення. Жителі також отримували оповіщення через систему цивільного захисту.
Карачев - сьоме за величиною місто Брянської області.
Завод "Електродеталь" спеціалізується на розробці та виробництві електричних з'єднувачів, як для військового, так і промислового застосування. Входить до концерну "Радіоелектронні технології".
Пресслужба Карачевського заводу "Електродеталь" у мережі характеризувала своє підприємство як "провідного розробника і виробника прямокутних електричних з'єднувачів для військового і загальнопромислового застосування".
Вдалі операції України проти РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований більш ніж за 450 км від українського кордону.
21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Примари" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно було уражено і багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.
24 вересня спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Примари" знищив у тимчасово окупованому Криму два російські літаки Ан-26, а також вразив ворожі радіолокаційну станцію надводного стану і берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".
У ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону. Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.
Інші новини:
- Росіяни завдали 8 ударів по Запоріжжю: серед поранених - діти
- Удар РФ по Києву: армія Путіна вбила 12-річну дівчинку
- "Москва хоче далі воювати": Зеленський різко відповів на удар РФ по Україні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред