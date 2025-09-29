Вибухи та потужна пожежа: у Брянській області РФ дрони атакували завод

Під удар БПЛА потрапив АТ "Карачевський завод "Електродеталь".

Завод у Брянській області атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

У РФ прогриміли вибухи

На Брянщині атаковано завод, спалахнула пожежа

У ніч на 29 вересня в Брянській області РФ прогриміли вибухи - регіон зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Інцидент стався в місті Карачев, де, за попередньою інформацією, було атаковано об'єкт промислової інфраструктури. У результаті спалахнула пожежа.

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жетелей, під удар дронів потрапило АТ "Карачевський завод "Електродеталь".

Ця інформація поки не має офіційного підтвердження.

Завод Електродеталь потрапив під удар дронів / Фото: t.me/astrapress

Російські джерела зазначили, що для Карачевського району під час атаки було оголошено сигнал "ракетної небезпеки", який транслювався через місцеве телебачення. Жителі також отримували оповіщення через систему цивільного захисту.

Пожежа в Карачеві / Фото: t.me/astrapress

Пожежа в Карачеві / Фото: t.me/astrapress

Карачев - сьоме за величиною місто Брянської області.

Завод "Електродеталь" спеціалізується на розробці та виробництві електричних з'єднувачів, як для військового, так і промислового застосування. Входить до концерну "Радіоелектронні технології".

Пресслужба Карачевського заводу "Електродеталь" у мережі характеризувала своє підприємство як "провідного розробника і виробника прямокутних електричних з'єднувачів для військового і загальнопромислового застосування".

Як писав Главред, у ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований більш ніж за 450 км від українського кордону.

21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Примари" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно було уражено і багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.

24 вересня спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Примари" знищив у тимчасово окупованому Криму два російські літаки Ан-26, а також вразив ворожі радіолокаційну станцію надводного стану і берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

У ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону. Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.

