Нічний переполох у Данії: в Ольборзі закривали аеропорт через невідомі дрони

Другу ніч поспіль в Ольборзі закривали небо через повідомлення про БПЛА.

https://glavred.net/world/nochnoy-perepoloh-v-danii-v-olborge-zakryvali-aeroport-iz-za-neizvestnyh-dronov-10701365.html Посилання скопійоване

В Ольборзі закривали аеропорт через дрони / Колаж: Главред, фото: x.com/flightradar24, Вікіпедія

Коротко:

У данському Ольборзі знову закривали небо через дрони

Через годину аеропорт відновив роботу, поліція не підтвердила наявність БПЛА

Пізно ввечері 25 вересня аеропорт Ольборг у Данії тимчасово закривали через чергове виявлення невідомих дронів у повітряному просторі.

Як повідомляє данський телеканал TV 2, повітряний простір було закрито о 23:40. Два рейси, що прибували в аеропорт Ольборга, перенаправили.

відео дня

Офіційні представники аеропорту заявили, що безпека пасажирів і персоналу залишається пріоритетом, тому будь-які спроби проникнення дронів у зону польотів сприймаються максимально серйозно.

Аеропорт Ольборг знову відкрили приблизно за годину.

"Ми ретельно обстежили територію і нічого не знайшли", - розповів черговий офіцер Крістіан Тілстед.

Таким чином, повітряний простір був закритий приблизно на годину після того, як сама поліція помітила щось, що, ймовірно, є дроном.

Вранці в п'ятницю поліція Північної Ютландії не змогла "підтвердити" наявність дрона в цьому районі.

"Учора ввечері було зоряне небо, і якщо довго дивитися на небо, можна почати щось бачити", - розповів Тілстед.

Однак начальник поліції не став вдаватися до подробиць того, як їм вдалося з'ясувати, був це дрон чи ні.

Загалом, за його словами, поліція Північної Ютландії отримала "безліч" запитів з усього регіону щодо можливих безпілотників, помічених у небі.

Експерти зазначають, що поява дронів біля цивільних аеропортів є серйозною загрозою авіаційній безпеці. Подібні випадки вже призводили до затримок рейсів і навіть аварійних ситуацій в інших країнах Європи.

Дрони могли запускати з російського корабля - ЗМІ

Данське видання Ekstra Bladet пише, що під час інцидентів із дронамі в Данії неподалік від територіальних вод країни перебував корабель ВМФ Росії "Александр Шабалин" . Судно базується на базі в Калінінградській області, проте кілька днів тому його помітили біля узбережжя данського острова Лангеланн.

У корабля при цьому був вимкнений сигнал Автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), через що він не відображався в системах моніторингу судноплавства. Однак данські військові відстежували переміщення судна.

Відстань від Лангеланна до місць виявлення дронів у Данії становить від 70 до 270 кілометрів.

Водночас у матеріалі не враховується відстань від острова до Осло - вона щонайменше вдвічі більша, ніж від Лангеланна до Ольборга. Крім того, відкриті дані про вироблені в РФ FPV-дрони дають змогу припустити, що їхня максимальна дальність польоту наразі - до 100 км за умови використання оптоволоконного кабелю для управління.

Безпілотники в небі над Данією - останні новини

Уперше невідомі дрони на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена й Осло пізно ввечері 22 вересня.

Потім безпілотники з'явилися 23 вересня над копенгагенським аеропортом Каструп. Аеропорт довелося тимчасово закривати.

Як писав Главред, у ніч на 25 вересня невідомі дрони знову помітили в повітряному просторі Данії. На півночі країни було закрито аеропорт Ольборг.

Також дрони були помічені поблизу ще трьох аеропортів - в Есбйорзі, Сьоннербордзе та Скрідструпі.

Прем'єр Метте Фредеріксен назвала ситуацію серйозною атакою на критичну інфраструктуру країни. Вона не виключила можливу причетність Росії до появи безпілотників над Копенгагеном.

Міністр оборони Данії зазначив, що наразі немає доказів зв'язку інцидентів із Росією. Проте уряд Данії розцінює триваючі прольоти безпілотників над аеропортами країни як гібридні атаки. Міністр юстиції країни Петер Хуммельгор заявив, що мета цих дій - "посіяти страх".

26 вересня в Євросоюзі заплановано нараду, на якій обговорять створення так званої "стіни дронів" на східному кордоні ЄС для захисту від подібних загроз.

Російські літаки над Естонією - що відомо

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там понад десять хвилин.

Представниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс перехопив російські літаки. Вона додала, що порушення винищувачами повітряного простору Естонії - приклад безрозсудної поведінки Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить системну кампанію проти країн Заходу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред