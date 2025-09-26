Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Нічний переполох у Данії: в Ольборзі закривали аеропорт через невідомі дрони

Анна Ярославська
26 вересня 2025, 07:27
99
Другу ніч поспіль в Ольборзі закривали небо через повідомлення про БПЛА.
Аеропорт Ольборг
В Ольборзі закривали аеропорт через дрони / Колаж: Главред, фото: x.com/flightradar24, Вікіпедія

Коротко:

  • У данському Ольборзі знову закривали небо через дрони
  • Через годину аеропорт відновив роботу, поліція не підтвердила наявність БПЛА

Пізно ввечері 25 вересня аеропорт Ольборг у Данії тимчасово закривали через чергове виявлення невідомих дронів у повітряному просторі.

Як повідомляє данський телеканал TV 2, повітряний простір було закрито о 23:40. Два рейси, що прибували в аеропорт Ольборга, перенаправили.

відео дня

Офіційні представники аеропорту заявили, що безпека пасажирів і персоналу залишається пріоритетом, тому будь-які спроби проникнення дронів у зону польотів сприймаються максимально серйозно.

Аеропорт Ольборг знову відкрили приблизно за годину.

"Ми ретельно обстежили територію і нічого не знайшли", - розповів черговий офіцер Крістіан Тілстед.

Таким чином, повітряний простір був закритий приблизно на годину після того, як сама поліція помітила щось, що, ймовірно, є дроном.

Вранці в п'ятницю поліція Північної Ютландії не змогла "підтвердити" наявність дрона в цьому районі.

"Учора ввечері було зоряне небо, і якщо довго дивитися на небо, можна почати щось бачити", - розповів Тілстед.

Однак начальник поліції не став вдаватися до подробиць того, як їм вдалося з'ясувати, був це дрон чи ні.

Загалом, за його словами, поліція Північної Ютландії отримала "безліч" запитів з усього регіону щодо можливих безпілотників, помічених у небі.

Експерти зазначають, що поява дронів біля цивільних аеропортів є серйозною загрозою авіаційній безпеці. Подібні випадки вже призводили до затримок рейсів і навіть аварійних ситуацій в інших країнах Європи.

Дрони могли запускати з російського корабля - ЗМІ

Данське видання Ekstra Bladet пише, що під час інцидентів із дронамі в Данії неподалік від територіальних вод країни перебував корабель ВМФ Росії "Александр Шабалин" . Судно базується на базі в Калінінградській області, проте кілька днів тому його помітили біля узбережжя данського острова Лангеланн.

У корабля при цьому був вимкнений сигнал Автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), через що він не відображався в системах моніторингу судноплавства. Однак данські військові відстежували переміщення судна.

Відстань від Лангеланна до місць виявлення дронів у Данії становить від 70 до 270 кілометрів.

Водночас у матеріалі не враховується відстань від острова до Осло - вона щонайменше вдвічі більша, ніж від Лангеланна до Ольборга. Крім того, відкриті дані про вироблені в РФ FPV-дрони дають змогу припустити, що їхня максимальна дальність польоту наразі - до 100 км за умови використання оптоволоконного кабелю для управління.

Безпілотники в небі над Данією - останні новини

Уперше невідомі дрони на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена й Осло пізно ввечері 22 вересня.

Потім безпілотники з'явилися 23 вересня над копенгагенським аеропортом Каструп. Аеропорт довелося тимчасово закривати.

Як писав Главред, у ніч на 25 вересня невідомі дрони знову помітили в повітряному просторі Данії. На півночі країни було закрито аеропорт Ольборг.

Також дрони були помічені поблизу ще трьох аеропортів - в Есбйорзі, Сьоннербордзе та Скрідструпі.

Прем'єр Метте Фредеріксен назвала ситуацію серйозною атакою на критичну інфраструктуру країни. Вона не виключила можливу причетність Росії до появи безпілотників над Копенгагеном.

Міністр оборони Данії зазначив, що наразі немає доказів зв'язку інцидентів із Росією. Проте уряд Данії розцінює триваючі прольоти безпілотників над аеропортами країни як гібридні атаки. Міністр юстиції країни Петер Хуммельгор заявив, що мета цих дій - "посіяти страх".

26 вересня в Євросоюзі заплановано нараду, на якій обговорять створення так званої "стіни дронів" на східному кордоні ЄС для захисту від подібних загроз.

Російські літаки над Естонією - що відомо

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там понад десять хвилин.

Представниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс перехопив російські літаки. Вона додала, що порушення винищувачами повітряного простору Естонії - приклад безрозсудної поведінки Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить системну кампанію проти країн Заходу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Данія новини України та світу атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп виходить з процесу, США та Китай дали Путіну час до кінця року

Трамп виходить з процесу, США та Китай дали Путіну час до кінця року

09:15Погляди
Афіпський НПЗ - у вогні: вночі Росію атакували дрони

Афіпський НПЗ - у вогні: вночі Росію атакували дрони

08:55Війна
Радіти рано: Туск сказав, що може ховатись за зміною позиції Трампа

Радіти рано: Туск сказав, що може ховатись за зміною позиції Трампа

08:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відео

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відео

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Останні новини

09:25

Чому на поминальних обідах завжди дають горох з капустою: священник пояснив

09:16

"Вона вбиває довго і боляче": помер знаменитий фотограф Міша Педан

09:16

Гороскоп на завтра 27 вересня: Ракам - розваги, Терезам - важливе рішення

09:15

Трамп виходить з процесу, США та Китай дали Путіну час до кінця рокуПогляд

09:00

Одеський припортовий завод готують до продажу після тривалого простою - ЗМІ

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна ВакуленкоЯкщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко
08:55

Афіпський НПЗ - у вогні: вночі Росію атакували дрони

08:39

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

08:32

Радіти рано: Туск сказав, що може ховатись за зміною позиції Трампа

08:23

"Котиться в пекло": Трамп жорстко розкритикував Росію і ПутінаВідео

Реклама
07:27

Нічний переполох у Данії: в Ольборзі закривали аеропорт через невідомі дрони

07:10

Де три відмінності між жінками з дорожньою сумкою: тільки найуважніші їх помітять

06:46

РФ вдарила КАБом по житловому сектору на Сумщині: можливі перебої з газом і світлом

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з каратистом за 19 секунд

05:30

Рвучкий потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фортуна 26 вересня

05:30

Жінки цих 6 знаків зодіаку приносять удачу своїм партнерам

04:35

Як висушити одяг без сушарки за лічені хвилини: геніально простий методВідео

04:09

Що насправді думає кіт протягом дня, коли господар йде з дому – відповідь здивуєВідео

03:30

Куди подіти опале листя і коли воно стає вбивцею саду

03:00

"Приречена на все життя": путіністка Волочкова загриміла в рехаб

02:30

Перша людина на Марсі: у NASA обрали нових кандидатів в астронавти

Реклама
01:55

Градус напруги на фронті зростає: у Генштабі повідомили останні новини

01:14

РФ пішла в активний наступ на Дніпропетровщину: у ЗСУ попередили українців

00:41

Настільна гра, яка передувала шахам: у що насправді грали в Київській РусіВідео

25 вересня, четвер
23:26

Пентагон терміново скликає генералів з усього світу: до чого готуються США

23:13

З'їдає чи заощаджує: експерти розповіли про всі "підводні камені" круїз-контролю

22:50

Викопував себе з ями: Барак Обама розповів про шлюб із Мішель

22:18

Флот уже пішов, а хто наступний: експерт зробив прогноз щодо ситуації в Криму

21:24

Ді Капріо зробив відверте зізнання про своє ім'я: артиста просили взяти псевдонім

21:23

Йти в ТЦК більше не потрібно: як стати та знятися з військового обліку автоматично

21:20

Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

21:02

Еліксир для землі: як оздоровити ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного рокуВідео

20:55

Георгій Судаков став батьком вдруге - як назвали дівчинку

20:54

Відповідь на атаки: Австострада передала дрони для захисту неба на Запоріжжі та Київщині

20:36

Трамп зробив пропозицію Ердогану щодо війни в Україні - що передбачається

20:15

Ікони стилю в світі дипломатії: Олена Зеленська особисто зустрілась з першою леді США

19:55

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

19:48

"Піти не можна залишитися": експерт розкрив, чи може Ребров покинути збірну

19:37

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності: Україну атакує сильна холоднеча

19:10

Коли ми перестали бути РосієюПогляд

19:04

Чому насправді Трамп змінив позицію щодо України - розкрито три головні причини

Реклама
18:57

"Санкції власними руками": як Україна вставляє палиці в плани Кремля

18:55

Буде тільки дорожчати: в Україні зафіксували шалений стрибок цін на один продукт

18:54

Більшість членів виконкому УЄФА виступають за відсторонення Ізраїлю - The Times

18:37

Гривня різко почала падати: новий курс валют на 26 вересня

18:23

Чому атака дронів РФ на Польщу стала вигідною для Трампа - з'явився новий нюансВідео

18:13

Що обов'язково потрібно зробити в церкві: велике свято 26 вересня

18:05

Українська акторка в Гаррі Поттері: якого персонажа вона втілить у серіаліВідео

18:00

"Мама засмутилася": відомий український актор мобілізувався до ЗСУ

17:35

"Якщо війська зіб’ють літак": посол РФ злісно пригрозив НАТО війною

17:32

Історичний момент для "Ліги Сміху": зіркова тренерка Маша Єфросиніна стала ведучою ювілейного сезонуВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти