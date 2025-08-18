"Коаліція рішучих" готова розмістити війська в Україні: названо терміни

Іноземні війська можуть розмістити в Україні після завершення війни.

"Коаліція рішучих" готова розмістити війська в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 окрема танкова бригада

В Україні можуть розгорнути сили стримування. "Коаліція рішучих" уже висловила готовність це зробити. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Лідери коаліції хочуть обговорити подальші кроки мирних переговорів після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Там зазначили, що "Коаліція рішучих" відіграватиме важливу роль в Україні. Однак важливо зазначити, що це буде лише після завершення війни.

"Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили гарантування безпеки після припинення бойових дій, а також надати допомогу в гарантуванні безпеки повітряного та морського простору України та відновленні Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Можливість відправки польських військ в Україну - що відомо

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула попереджав, що його країна не планує залучати свої війська до ймовірної миротворчої місії в Україні, однак готова надати логістичну підтримку такій операції.

Хоча раніше, як писав Главред, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, сказав, що Міноборони не розкриватиме карти.

Напередодні з Польщі також прозвучала заява, що країна не буде перекидати на територію України свої війська через небезпеку з боку двох недружніх держав - країни-агресора Росії та Білорусі.

