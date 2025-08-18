Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Коаліція рішучих" готова розмістити війська в Україні: названо терміни

Ангеліна Підвисоцька
18 серпня 2025, 03:32
1370
Іноземні війська можуть розмістити в Україні після завершення війни.
ЗСУ, британські війська
"Коаліція рішучих" готова розмістити війська в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 окрема танкова бригада

Що відомо:

  • "Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування в Україні
  • Це готові зробити після завершення війни

В Україні можуть розгорнути сили стримування. "Коаліція рішучих" уже висловила готовність це зробити. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Лідери коаліції хочуть обговорити подальші кроки мирних переговорів після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Там зазначили, що "Коаліція рішучих" відіграватиме важливу роль в Україні. Однак важливо зазначити, що це буде лише після завершення війни.

відео дня

"Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили гарантування безпеки після припинення бойових дій, а також надати допомогу в гарантуванні безпеки повітряного та морського простору України та відновленні Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Можливість відправки польських військ в Україну - що відомо

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула попереджав, що його країна не планує залучати свої війська до ймовірної миротворчої місії в Україні, однак готова надати логістичну підтримку такій операції.

Хоча раніше, як писав Главред, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, сказав, що Міноборони не розкриватиме карти.

Напередодні з Польщі також прозвучала заява, що країна не буде перекидати на територію України свої війська через небезпеку з боку двох недружніх держав - країни-агресора Росії та Білорусі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

23:38Україна
Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

21:30Синоптик
Зеленського змушуватимуть погодитися: Трамп натякнув на головну тему переговорів

Зеленського змушуватимуть погодитися: Трамп натякнув на головну тему переговорів

21:21Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 серпня: Водоліям - змагання, Стрільцям - розмова

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 серпня: Водоліям - змагання, Стрільцям - розмова

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Китайський гороскоп на завтра 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Китайський гороскоп на завтра 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Останні новини

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти 84

04:34

Який найбільший міф про Україну - пояснення історика здивує багатьохВідео

03:32

"Коаліція рішучих" готова розмістити війська в Україні: названо терміни

02:30

Вб’є коробку за кілька місяців: експерт назвав сім звичок, що руйнують АКПП

01:30

"Не вийшло якогось особистого життя": Данилко вперше розповів, чому самотній

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
17 серпня, неділя
23:38

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикоюФотоВідео

22:13

Скільки провалів приховує "Буревісник": експерт оцінив випробування ракети-невдахи

21:30

Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

21:21

Зеленського змушуватимуть погодитися: Трамп натякнув на головну тему переговорів

Реклама
20:24

Чому не можна носити чорне 18 серпня: прикмети, які можуть здивувати

19:56

Санкції діють: Рубіо розповів про курйоз із російською делегацією на Алясці

19:40

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

18:57

Китайський гороскоп на завтра 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

18:06

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

18:04

Чому чесні люди привабливіші: вчені виявили цікаву закономірність

18:01

Коли закінчиться війна: Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території

16:48

Як зберегти цибулю, щоб вона не проросла до літа: городниця розкрила простий спосібВідео

16:38

Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

16:34

ЗСУ "підсмажили" колону окупантів, російський генерал важко поранений

16:23

Доля України вирішиться завтра - чого чекати від зустрічі з Трампом та чи буде мир

Реклама
15:56

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, списокВідео

15:52

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

15:18

Друге місце, що звучить гучніше за перше: як українка вразила на Всесвітніх іграх

15:18

У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

14:48

Могло виповнитися 57: донька Кузьми Скрябіна поділилася дорогоцінним спогадом про нього

14:43

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

14:35

Чим відрізняються два хлопчики: за 29 секунд треба знайти три відмінності

14:34

Висадка десанту з Європи у Вашингтоні: хто поїде з Зеленським на переговори з Трампом

14:15

Чим прибрати подряпини з дерев'яної підлоги: спосіб, про який багато хто не знає

14:00

"Живу воду" з нього німці вивозили ешелонами: де в Україні є унікальне Срібне озероВідео

13:43

Олена Мозгова розкрила засіб, який допомагає їй "тримати удари"

13:20

На місце вибуху "летіли" швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в МелітополіВідео

13:19

Трамп підтримав скандальну "пропозицію" Путіна щодо завершення війни - Fox News

12:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

12:49

Наречена Соломія Вітвіцька зізналася, чи готова до материнства

12:38

Зеленський після зустрічі Трампа і Путіна вдарив санкціями по РФ і Китаю, деталі

12:12

"Не їла два місяці": Анна Кошмал не може скинути вагу після других пологів

12:06

ЗСУ перейшли в масштабний наступ по фронту, нові населені пункти зачищено - Генштаб

11:50

Як завершиться війна та з чим залишиться Україна: WSJ спрогнозував два сценарії

11:38

Разом із Зеленським до Трампа поїдуть три важливі фігури: ЗМІ назвали головну мету

Реклама
11:25

Путіна легше звалити, ніж домовитися з нимПогляд

11:24

Жорстке викриття: чому Джо Байден втратив зятя

10:36

"Цінніше за припинення вогню": Мерц зробив несподівану заяву

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 серпня: Водоліям - змагання, Стрільцям - розмова

09:40

Путін назвав Трампу "умови" завершення війни: у Reuters дізналися ключові деталі

09:21

Чому зустріч на Алясці - це драматичний провал дипломатії ТрампаПогляд

08:47

З'явився "зсув" у позиції Трампа щодо ключового для України питання - WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

07:50

Зеленський вирушить на зустріч із Трампом: у Європі готуються до рішення, деталі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти