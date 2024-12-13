Існує загроза з двох сторін: у Польщі пояснили відмову направляти війська в Україну

У Польщі пообіцяли надати Україні підтримку в іншому вигляді.

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У Польщі є зобов'язання перед НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Сікорський:

Польща не спроста відхилила пропозицію про миротворчу місію в Україні

Країна має обов'язок перед НАТО захищати власні території

Україна отримає матеріально-технічну підтримку

Польща не перекидатиме на територію України свої війська через небезпеку зі сторони двох недружніх держав - країни-агресорки Росії та Білорусі. Про це пише Rzeczpospolita.

Так міністр оборони Польщі Радослав Сікорський прокоментував свою заяву про відхилення пропозиції про спільну військову миротворчу місію в Україні після укладення перемир'я між Києвом та Москвою президента Франції Еммануеля Макрона.

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"Ми країна, яка має понад 600 кілометрів кордону з двома недружніми країнами - Білоруссю та Росією. Ми підтримуємо всю логістичну операцію для України і, можливо, це наша роль, але ми не розглядаємо надсилання якихось сил в Україну", - зазначив він.

Польський політик наголосив, що першим і найважливішим обов’язком Польщі в НАТО, як передової країни, є захист власної території, тому що таким чином вона захищає решту Альянсу.

Натомість Сікорський пообіцяв, що Польща надаватиме Україні матеріально-технічну підтримку, якщо ця ідея перетвориться на реальну ініціативу.

Відправка в Україну іноземних військ - що відомо

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, країни ЄС обговорюють створення коаліції з 5–8 держав для відправки миротворчої місії до України. Західні війська можуть стати одним із варіантів гарантій безпеки для України.

Раніше також припускали, що президент Франції Еммануель Макрон озвучив позицію щодо миротворчої місії, яка гарантуватиме, що Кремль у майбутньому не порушить можливе припинення вогню та встановлену лінію розмежування.

В Україні, як писав Главред, натомість заявили, що тривалий час тривають дискусії щодо можливості розміщення військ іноземних держав на території України. Київ готовий до обговорення подібної ініціативи.

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Що таке Rzeczpospolita? Rzeczpospolita - це загальнонаціональна польська щоденна газета ліберально-консервативного спрямування. На 2016 рік видання щоденно читало 274 000 читачів, 75% з яких мали вищу освіту і майже 87% — постійну роботу.

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