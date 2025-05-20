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Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих", але є умова

Руслана Заклінська
20 травня 2025, 15:27
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Бельгія долучиться до "коаліції рішучих" разом із Великою Британією та Францією.
Бельгія відправить війська в Україну у складі 'коаліції рішучих', але є умова
Бельгія приєднається до "коаліції рішучих" для мирної місії в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Бельгія долучиться до "коаліції рішучих"
  • Країна відправить війська до України одразу після перемир’я

Бельгія готова приєднатися до так званої "коаліції рішучих" разом із Великою Британією та Францією для мирної місії в Україні. Одразу після досягнення домовленості про припинення вогню країна відправить свої війська. Про це повідомив міністр оборони Тео Франкен під час виступу в Брюсселі.

"Ми готові у складі "коаліції рішучих" разом з Великою Британією та Францією почати діяти на українській території одразу після укладання перемир’я", - заявив Франкен.

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За його словами, Бельгія розглядає участь у цій місії як частину європейської відповідальності за підтримку стабільності в Україні та на континенті загалом. Деталі майбутньої місії, включно з чисельністю військового контингенту, наразі перебувають на стадії обговорення між потенційними учасниками.

Варто зазначити, що ще раніше стало відомо про подібну готовність з боку низки інших країн. Зокрема, після встановлення режиму тиші свою участь в ініціативі підтвердили Велика Британія, Франція, Литва, Латвія та Естонія. Також згадувалася шоста країна, назва якої поки що залишається неназваною.

Бельгія відправить війська в Україну у складі 'коаліції рішучих', але є умова
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Розміщення миротворців в Україні - останні новини

Нагадаємо, 4 квітня в Києві пройшли переговори між представниками Франції, Великої Британії та України щодо можливого розміщення військового контингенту. Зустрічі пройшли на рівні начальників генштабів: Францію представляє генерал Тьєррі Буркхард, Британію — адмірал Ентоні Радакін.

Також США разом із партнерами розглядають можливість розгортання військ Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі на захід від Дніпра в межах врегулювання війни в Україні. Таку заяву зробив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський спростував заяву спецпосланця США Кіта Келлога про можливе розміщення польських військ в Україні після завершення активної фази війни. Він підкреслив, що участь Варшави обмежиться авіаційною підтримкою, охороною логістичних вузлів і захистом кордону з РФ і Білоруссю.

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Що таке "Коаліція рішучих"?

"Коаліція рішучих" — це міжнародне об'єднання країн, які взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну у війні проти Росії. Ініціатива була офіційно оголошена 2 березня 2025 року прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту в Лондоні.

Метою коаліції є консолідація європейської підтримки України, координація зусиль союзників та посилення безпеки на тлі нестабільної зовнішньої політики США. Назва об'єднання виникла з ініціативи президента Чехії Петра Павела, який закликав створити "широку коаліцію рішучих" для протидії російській агресії.

До складу коаліції входять країни-члени ЄС, НАТО, а також держави поза цими структурами. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та Велика Британія. Ключову організаційну роль у коаліції відіграють Франція та Велика Британія.

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