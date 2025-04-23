Польща готується підтримати миротворчу операцію в Україні: ЗМІ розповіли деталі

Генштаб Польщі розкрив свою участь у можливій місії в Україні.

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Генштаб Польщі озвучив план / Колаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Польща межує з Україною і має критичну логістику

Варшава готова надати бази, інфраструктуру й навчання

Без Польщі місія неможлива, вважає Генштаб

Польща не планує залучати свої війська до можливої миротворчої місії в Україні, однак готова надати логістичну підтримку такій операції. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула, повідомляє Polsat News.

"Ми не залучатимемо наших військових до операції в Україні, але враховуємо факт, що провести цю операцію без участі Польщі неможливо хоча б через наше специфічне геополітичне положення. Ми межуємо з Україною, а найзручніша мережа автомобільних та інших логістичних сполучень пролягає з Польщі в Україну", — зазначив Кукула. відео дня

Він також підкреслив, що Польща готова надати "дуже широкий спектр допомоги", зокрема у питаннях базування військ, логістичного забезпечення, а також інфраструктури для підготовки та навчання українських військових чи підтримання готовності сил, які гарантуватимуть стабільність і мир.

Чисельність військових НАТО / Інфографіка: Главред

Наразі, за словами Кукули, через аеропорт у Ясьонці проходить 80% допомоги Україні. Крім того, Польща вже передала Збройним силам України 45 пакетів допомоги, розпочинає доставку ще одного та підготувала близько 30 тисяч українських військовослужбовців.

Введення контингенту в Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

Нагадаємо, як говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Тим часом Канада поки що не знає, чи братиме участь у потенційному розгортанні міжнародного миротворчого контингенту в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Також він заявив про намір підтримувати Україну та не розглядає варіанти миру під тиском Москви.

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