Президент США Дональд Трамп запропонував розмістити китайських миротворців у післявоєнній Україні.
Таким чином він підтримав пропозицію, вперше висунуту російським диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times.
За даними джерел видання, минулого тижня на зустрічі з європейськими лідерами і президентом України в Білому домі Трамп запропонував запросити Китай надати миротворців для моніторингу нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в рамках мирного врегулювання з Росією.
"Це брехня", - заявив високопоставлений представник адміністрації Трампа, додавши, що "обговорення китайських миротворців не було".
Стверджується, що ця ідея викликає протидію з боку європейських столиць, а раніше її відкинув президент України Володимир Зеленський через критичну підтримку Пекіном військових дій Росії.
Заяви Китаю щодо війни в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у Китаї заявили про "крок вперед" у врегулюванні війни в Україні. Представники Китаю і Бразилії готові сприяти припиненню вогню і мирним переговорам.
Також раніше в Пекіні дали несподівану відповідь, чи стане Китай гарантом безпеки для України. Аналітики вважають, що Китай може надати політичну або дипломатичну підтримку.
Крім того, в Китаї остаточно відповіли, чи планують відправляти миротворців в Україну в рамках гарантій безпеки. У КНР заявили, що вони не мають таких планів.
Про джерело: Financial Times
Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.
