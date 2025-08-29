Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Китайські миротворці в Україні: Трамп зробив несподівану заяву

Сергій Кущ
29 серпня 2025, 23:53
51
Ця ідея викликає протидію з боку європейських столиць.
Трамп зробив несподівану пропозицію
Трамп зробив несподівану пропозицію / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Трамп підтримав ідею Путіна
  • Затія не знайшла підтримки ні в оточенні президента, ні в Європі

Президент США Дональд Трамп запропонував розмістити китайських миротворців у післявоєнній Україні.

Таким чином він підтримав пропозицію, вперше висунуту російським диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times.

відео дня

За даними джерел видання, минулого тижня на зустрічі з європейськими лідерами і президентом України в Білому домі Трамп запропонував запросити Китай надати миротворців для моніторингу нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в рамках мирного врегулювання з Росією.

"Це брехня", - заявив високопоставлений представник адміністрації Трампа, додавши, що "обговорення китайських миротворців не було".

Стверджується, що ця ідея викликає протидію з боку європейських столиць, а раніше її відкинув президент України Володимир Зеленський через критичну підтримку Пекіном військових дій Росії.

Позиція Китаю
Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Заяви Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Китаї заявили про "крок вперед" у врегулюванні війни в Україні. Представники Китаю і Бразилії готові сприяти припиненню вогню і мирним переговорам.

Також раніше в Пекіні дали несподівану відповідь, чи стане Китай гарантом безпеки для України. Аналітики вважають, що Китай може надати політичну або дипломатичну підтримку.

Крім того, в Китаї остаточно відповіли, чи планують відправляти миротворців в Україну в рамках гарантій безпеки. У КНР заявили, що вони не мають таких планів.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворцы Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
До 1 вересня: Макрон висунув Путіну ультиматум

До 1 вересня: Макрон висунув Путіну ультиматум

00:49Політика
Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

00:00Україна
Скоро може бути атака на Україну: літаки готуються до зльоту, Шахеди вже в повітрі

Скоро може бути атака на Україну: літаки готуються до зльоту, Шахеди вже в повітрі

21:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - гроші

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - гроші

Справжню назву стерли на початку ХХ століття: хто і чому перейменував Південний Буг

Справжню назву стерли на початку ХХ століття: хто і чому перейменував Південний Буг

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

Гороскоп Таро на завтра 30 серпня: Тельцям - планувати, Дівам - не сумувати

Гороскоп Таро на завтра 30 серпня: Тельцям - планувати, Дівам - не сумувати

Останні новини

00:49

До 1 вересня: Макрон висунув Путіну ультиматум

00:00

Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

29 серпня, п'ятниця
23:53

Китайські миротворці в Україні: Трамп зробив несподівану заяву

23:20

Зруйнує жир за лічені секунди: чим пробити засмічення в раковиніВідео

22:50

Посміялася над ним: Меланія Трамп зважилася на радикальний крок

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
22:10

Пенсіонерам можуть несподівано обмежити виплати: хто в Україні в зоні ризику

22:10

Вдалий день: Єрмак розкрив подробиці переговорів із Віткоффом

21:49

Загрози нашій планеті: що руйнує Землю і чому

21:23

Чи є загроза захоплення РФ усієї України: у Трампа зробили заяву

Реклама
21:13

Скоро може бути атака на Україну: літаки готуються до зльоту, Шахеди вже в повітрі

21:12

Цифри вражають: де найвищі та найнижчі зарплати в Україні

20:48

Що не можна робити з постіллю цього дня: свято і прикмети 30 серпня

20:39

Чи правда, що на Усікновення не можна нічого різати: священник відверто відповівВідео

20:37

Відео

20:26

Чи зможе Україна повернути окуповані РФ землі: несподіваний прогнозВідео

20:06

"Мене це не дивує": Мерц зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського

19:52

Долар і євро шалено злетіли - встановлено новий курс валют на 1 вересня

19:39

Україну накриє похолодання та повернуться дощі: синоптики назвали дату

19:33

"Автоматично були списані гроші": клієнти Ощадбанку обурені "новою послугою"

19:25

Від павуків не залишиться і сліду: спрацює один простий і дешевий інгредієнтВідео

Реклама
19:12

Увесь час скиглить: зрадниця Анна Asti сьорбнула важкого життя в РФ

19:10

Літній провал Путіна: який удар по Україні Росія готує на осіньПогляд

18:43

ЄС направить військових інструкторів в Україну після перемир'я - Каллас

18:30

Незламні зовні і м'які всередині - хто ці рідкісні чотири знаки зодіак

18:27

Путін "нікуди не дінеться": Зеленський про переговори з РФ і гарантії для України

17:48

Найменшій дитині всього два роки: з'явились перші імена та фото загиблих у КиєвіВідео

17:47

"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників в основному етапі Ліги конференцій УЄФА

17:37

На повідомлення не відповідає: хто стоїть за крахом дружби Литвинової та Мартиновської

17:36

Проста помилка прискорює псування їжі - як правильно налаштувати холодильник

17:19

У Польщі та Литві жорстко відповіли на антиукраїнську істерику Сіярто

16:28

З'явилося ще у VІ столітті до нашої ери: яке місто є найстарішим в УкраїніВідео

16:25

Чи можна крутити кермо до упору: водіям роз’яснили популярний міфВідео

16:23

РФ стягнула десятки тисяч штурмовиків: Зеленський назвав найнебезпечніші напрямки

16:09

"Не треба вестися на умови фантазерів": Зеленський відповів на ідею про буферну зону

15:54

Екологічність — основний фактор відновлюваної енергетики: як "Вітряні парки України" реалізовують проєкти на Закарпатті актуально

15:53

Порошенко закликав визнати УПЦ МП "церквою агресора", хоча сам роками був її меценатом та прислужував там паламарем, – експерт

15:48

Серйозний крок: Селена Гомес наважилась на кардинальні зміни у житті

15:28

Одне правило врятує все: що потрібно регулярно робити з чайником, щоб чай був смачним

15:27

Створення буферної зони та відхід на 40 км: генерал назвав небезпеку для України

15:26

Чому 30 серпня не можна купувати нові речі: яке церковне свято

Реклама
15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: нові дані про жертв і зниклих безвісти

15:17

Як часто потрібно міняти гальмівну рідину в авто - експерт назвав чіткі терміниВідео

14:56

Ключова станція: Сили оборони уразили важливий об'єкт забезпечення армії РФ

14:22

"Ситуація стрімко почала загострюватися": військовий розповів про бої за Покровськ

14:07

Якою буде погода 1 вересня: синоптикиня здивувала прогнозом і попередила про дощі

14:05

Гороскоп на сьогодні 30 серпня: Овнам - велика сварка, Козорогам - радісні новини

14:04

Путін може зустрітися з Зеленським: у Кремлі назвали умову

13:55

Запаху та бруду більше не буде: який предмет потрібно покласти у злив раковиниВідео

13:32

Вже такі дорослі: Ірина Білик показала несподіване фото своїх синів

13:11

В останні дні літа ціна раптово впала: в Україні подешевшав базовий продукт

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти