Ця ідея викликає протидію з боку європейських столиць.

Трамп зробив несподівану пропозицію / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Трамп підтримав ідею Путіна

Затія не знайшла підтримки ні в оточенні президента, ні в Європі

Президент США Дональд Трамп запропонував розмістити китайських миротворців у післявоєнній Україні.

Таким чином він підтримав пропозицію, вперше висунуту російським диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times.

За даними джерел видання, минулого тижня на зустрічі з європейськими лідерами і президентом України в Білому домі Трамп запропонував запросити Китай надати миротворців для моніторингу нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в рамках мирного врегулювання з Росією.

"Це брехня", - заявив високопоставлений представник адміністрації Трампа, додавши, що "обговорення китайських миротворців не було".

Стверджується, що ця ідея викликає протидію з боку європейських столиць, а раніше її відкинув президент України Володимир Зеленський через критичну підтримку Пекіном військових дій Росії.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Заяви Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Китаї заявили про "крок вперед" у врегулюванні війни в Україні. Представники Китаю і Бразилії готові сприяти припиненню вогню і мирним переговорам.

Також раніше в Пекіні дали несподівану відповідь, чи стане Китай гарантом безпеки для України. Аналітики вважають, що Китай може надати політичну або дипломатичну підтримку.

Крім того, в Китаї остаточно відповіли, чи планують відправляти миротворців в Україну в рамках гарантій безпеки. У КНР заявили, що вони не мають таких планів.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

