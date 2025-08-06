"Вирішальний момент": у Китаї заявили про "крок уперед" у врегулюванні війни в Україні

Що заявили в МЗС Китаю:
- РФ і Україна вже почали переговори, зробивши важливий крок уперед
- Поточний процес врегулювання кризи досяг вирішального моменту
Китай підтримує переговори між Україною і Росією. У Пекіні вважають, що процес врегулювання війни досяг "критичного моменту". Про це в середу, 6 серпня, заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час переговорів зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.
Зазначається, що чиновники обмінялися думками з приводу "української кризи" (так у Китаї називають війну Росії проти України, - ред.). При цьому Ван І заявив, що "консенсус", досягнутий Китаєм і Бразилією, нібито зіграв позитивну роль у деескалації "кризи".
"Росія і Україна вже почали переговори, зробивши важливий крок уперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг вирішального моменту", - йдеться в заяві МЗС КНР.
Представники Китаю і Бразилії також підтвердили, що готові сприяти припиненню вогню, мирним переговорам та іншим питанням для "політичного врегулювання кризи".
Позиція Китаю у війні України з РФ:
Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.
Нагадаємо, Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.
Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з верховним представником Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Кайєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки РФ у війні, яку вона розв'язала в Україні.
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