Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

Анна Ярославська
11 серпня 2025, 09:38
Московська еліта розчарована через небажання глави Кремля йти на компроміси у війні.
Дмитрий Козак, Владимир Путин
Заступник голови адміністрації Кремля Дмитро Козак виступає проти війни з Україною / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Головне:

  • Козак передавав Путіну пропозиції про припинення бойових дій та мирні переговори
  • Його вплив ослаб, повноваження перейшли до Кирієнка, але доступ до Путіна збережено
  • Історія відображає невдоволення частини московської еліти жорсткою лінією Путіна

Один із найближчих соратників глави Кремля, який зараз обіймає посаду заступника глави його адміністрації - Дмитро Козак відверто, але не публічно виступає проти продовження війни з Україною. Як пише The New York Times, він нібито передав Путіну пропозицію про припинення боїв і проведення мирних переговорів.

За словами людей, близьких до Кремля, Козак - єдиний високопоставлений чиновник із близького оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною, хоча він і не озвучує свою критику публічно.

"Кажуть, що Козак розчарував Путіна, тому що Козак чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою", - йдеться в матеріалі.

Джерела видання повідомили, що напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Козак радив Путіну не робити цього і попереджав про жахливі наслідки цієї ідеї, прогнозуючи запеклий опір України.

Також стверджується, що навесні 2022 року Путін відхилив проєкт мирної угоди з Україною, який Козак нібито попередньо узгодив із Києвом.

Путін, вочевидь, також використовував пана Козака як посередника для неофіційних західних емісарів, які мають тісні зв'язки із західними чиновниками. Контактна особа Козака на Заході повідомила, що вони зустрічалися з ним кілька разів із 2022 року, і що Козак ясно дав зрозуміти, що не згоден із вторгненням. Він нібито просив своїх співрозмовників навести аргументи, які могли б переконати Путіна змінити курс.

Крім того, Козак нібито закликав Путіна провести внутрішні реформи, а саме:

  • передати російські силові структури під нагляд уряду;
  • і створити незалежну судову систему.

Пропозиції Козака навряд чи вплинуть на Путіна, який здебільшого оточений людьми, які підживлюють його жорсткі вимоги до України. Тим паче, що зараз сам 66-річний Козак поки що майже ні за що не відповідає, оскільки багато його повноважень перейшло до Сергія Кирієнка.

"Але це відображає розчарування, яке охоплює частину московської еліти, через небажання Путіна йти на компроміси у війні та дедалі більш неконтрольовану владу служб безпеки", - зазначають журналісти NYT.

У матеріалі також йдеться про те, що, незважаючи на втрату впливу, Козак зберіг певний доступ до Путіна, повідомили кремлівські інсайдери. Той факт, що Путін тримає Козака при собі, відображає лояльність російського президента своїм давнім соратникам.

Експерт назвав головний ризик України

Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук в інтерв'ю Главреду заявив, що Володимир Путін може навмисно затягувати переговорний процес, одночасно наполягаючи на припиненні військової підтримки України. На його думку, якщо президент США Дональд Трамп піде на такі поступки, це стане серйозним ризиком для України.

Експерт підкреслив, що заяви Путіна про готовність до діалогу мають лише формальний характер

"Путін, по суті, нічого не сказав. Це просто інтерпретація - що він готовий до переговорів. Він повторив: "Коли будуть умови". А коли - невідомо. Це фактично - відмова від переговорів", - зазначив Олещук.

За його словами, Кремль, затягуючи час, може вимагати від Вашингтона припинити постачання озброєння "заради якнайшвидшого миру" і одночасно розраховувати на пом'якшення санкційного тиску. Якщо Трамп поступиться, то тиск на Путіна ослабне, а військова допомога Україні скоротиться.

Олещук додав, що передбачити реакцію американського лідера складно, адже Трамп залишається непередбачуваною фігурою в політиці.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці він зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок. Це місто Анкоридж.

Президент України Володимир Зеленський може долучитися до діалогу між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися на Алясці.

На переговорах із Росією США діятимуть з позиції сили, і врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни. Таку думку озвучила посол України в США Оксана Маркарова.

