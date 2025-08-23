Китай готовий відправити миротворців в Україну: є одна умова

Коротко:
- Китай готовий відправити миротворців в Україну
- КНР може це зробити лише за умови, якщо миротворці будуть розгорнуті під мандатом ООН
Китай готовий відправити в Україну своїх миротворців. Проте умовою є, щоб відправлені в Україну китайські військові були розгорнуті під мандатом Організації Об’єднаних Націй.
Про це сказали дипломати Євросоюзу з посиланням на джерела в китайському уряді, пише Welt.
Водночас у виданні зазначають, що в Брюсселі план Пекіна сприйняли неоднозначно.
З одного боку, в ЄС є думка, що такий крок може стати залученням країн Глобального Півдня, які захочуть розмістити війська для спостереження за миром. Але з іншого боку в Євросоюзі побоюються, що КНР може шпигувати в Україні та "у разі конфлікту займе чітко проросійську позицію замість нейтральної".
Крім цього, більшість країн Європейського Союзу з різних причин неохоче надають потенційному контингенту мандат ООН заздалегідь. Водночас Італія наполягає на цьому вже кілька місяців.
Гарантії безпеки для України – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушували на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.
Також раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.
Нагадаємо, Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов’язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.
Що відомо про видання Die Welt?
Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.
