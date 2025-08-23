Китай готовий відправити миротворців в Україну: є одна умова

У Китаї назвали умову, за якої вони можуть відправити в Україну своїх військових.

Китай готовий відправити в Україну миротворців, але називає одну умову/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, www.kcna.kp

Коротко:

Китай готовий відправити миротворців в Україну

КНР може це зробити лише за умови, якщо миротворці будуть розгорнуті під мандатом ООН

Китай готовий відправити в Україну своїх миротворців. Проте умовою є, щоб відправлені в Україну китайські військові були розгорнуті під мандатом Організації Об’єднаних Націй.

Про це сказали дипломати Євросоюзу з посиланням на джерела в китайському уряді, пише Welt.

Водночас у виданні зазначають, що в Брюсселі план Пекіна сприйняли неоднозначно.

З одного боку, в ЄС є думка, що такий крок може стати залученням країн Глобального Півдня, які захочуть розмістити війська для спостереження за миром. Але з іншого боку в Євросоюзі побоюються, що КНР може шпигувати в Україні та "у разі конфлікту займе чітко проросійську позицію замість нейтральної".

Крім цього, більшість країн Європейського Союзу з різних причин неохоче надають потенційному контингенту мандат ООН заздалегідь. Водночас Італія наполягає на цьому вже кілька місяців.

Гарантії безпеки для України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушували на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Також раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Нагадаємо, Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов’язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.

