Німеччина викреслила важке озброєння зі списку військової допомоги Києву - ЗМІ

Олаф Шольц може залишиится без посади канцлера Німеччини / Фото Reuters

Міністерство оборони Німеччини за наполяганням канцлера Олафа Шольца, який нещодавно заявив, що Кремль не повинен перемогти у війні в Україні, виключило все важке озброєння, яке просив Київ для для боротьби з агресією РФ. За даними ЗМІ, нерішучість Шольца може коштувати йому посади.

У списку, направленому Україною, були танки Leopard, БТР Puma і Marder, БТР Boxer, Fuch. Про це пише Європейська правда з посиланням на видання Bild, в розпорядженні якого є український та німецький списки.

Крім того, Україна повідомила федеральний уряд і промисловість Німеччини про гостру потребу в реактивних системах залпового вогню і протикорабельних ракетах, а також протитанкових ракетах типу Milan і Spike.

Ще в середині березня майже все озброєння, запитане Україною, було в списку поставок німецької промисловості - навіть сучасні танки Leopard 2. Німецька промисловість була готова поставити багато з озброєнь в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Після цього Міноборони за наполяганням канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати список, пише видання. В результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 первинних запитів України щодо озброєння залишилися лише три, причому деякі з них мають альтернативи початковим запитам.

Видання Spiegel уточнює, що через відмову постачати Україні важке озброєння канцлеру Німеччини Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Вже зараз наростає невдоволення всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може фактично запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

За даними видання, наступного тижня лідери опозиційного блоку Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) мають намір внести проект резолюції про постачання важкого озброєння Україні, якщо цього не зробить канцлер. При цьому резолюція від ХДС цілком здатна зібрати більшість голосів, адже в самій коаліція ідея поставок важких озброєнь Києву має широку підтримку.

"У цьому випадку позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що йому фактично доведеться просити вотуму довіри, тобто забезпечити собі більшість у Бундестазі", - зазначає Spiegel.

Як повідомляв Главред, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в Німеччині досі живий міф про "міць Росії". І це стало першою причиною, чому країна не захотіла надавати Україні зброю для захисту від РФ на початку широкомасштабного вторгнення. З цієї ж причини зараз виникають труднощі з наданням Україні важкого озброєння.

Політика Німеччини щодо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Берліна щодо України змінюється. Про це він сказав після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які відбулися 10 квітня.

12 квітня з'явилася інформація, що президент Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Причиною стали тісні зв'язки німецького політика з Росією. Така інформація з'явилася в західних ЗМІ. Однак того ж дня її підтвердив і сам Штайнмаєр.

13 квітня в Німеччині правляча коаліція погодила поставки Україні важкого озброєння для захисту від російського вторгнення.

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