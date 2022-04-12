Штайнмаєр підтвердив відмову Зеленського прийняти його в Києві

Штайнмаєр підтвердив відмову Зеленського від зустрічі з ним / Reuters

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив, що керівництво України назвало небажаним його візит до Києва в умовах війни з РФ, йдеться в його заява.

Федеральний президент під час візиту до Польщі прокоментував інформацію про відмову Зеленського зустрітися з ним. Попри готовність Штайнмаєра приїхати до Києва, поїздка не відбудеться.

"Разом з президентами країн Балтії та Польщі я хотів послати сильний сигнал солідарності Європи з Україною. Я був готовий. Але мушу визнати, що цього не хотіли в Києві", - розповів президент Німеччини.

Німецька преса впевнена, що за зривом потенційного візиту Штайнмаєра стоїть його багаторічна підтримка двосторонніх німецько-російських відносин. Зокрема, він був прихильником будівництва Північного потоку-2.

Зеленський відмовився приймати німецького президента

Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера.

Причиною стали тісні зв'язки німецького політика з Росією.

Відзначається, що Штайнмаєр разом з іншими урядовими делегаціями з інших країн ЄС повинен був прибути до Києва 12 квітня. Однак, за даними ЗМІ, українська сторона виступила проти його візиту.

Нагадаємо, раніше Штайнмаєр закликав до створення трибуналу з розслідування військових злочинів президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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