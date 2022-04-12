Штайнмаєр підтвердив відмову Зеленського прийняти його в Києві

Федеральний президент під час візиту до Польщі прокоментував інформацію про відмову Зеленського зустрітися з ним.
Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив, що керівництво України назвало небажаним його візит до Києва в умовах війни з РФ, йдеться в його заява.
Федеральний президент під час візиту до Польщі прокоментував інформацію про відмову Зеленського зустрітися з ним. Попри готовність Штайнмаєра приїхати до Києва, поїздка не відбудеться.
"Разом з президентами країн Балтії та Польщі я хотів послати сильний сигнал солідарності Європи з Україною. Я був готовий. Але мушу визнати, що цього не хотіли в Києві", - розповів президент Німеччини.
Німецька преса впевнена, що за зривом потенційного візиту Штайнмаєра стоїть його багаторічна підтримка двосторонніх німецько-російських відносин. Зокрема, він був прихильником будівництва Північного потоку-2.
Зеленський відмовився приймати німецького президента
Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера.
Причиною стали тісні зв'язки німецького політика з Росією.
Відзначається, що Штайнмаєр разом з іншими урядовими делегаціями з інших країн ЄС повинен був прибути до Києва 12 квітня. Однак, за даними ЗМІ, українська сторона виступила проти його візиту.
Нагадаємо, раніше Штайнмаєр закликав до створення трибуналу з розслідування військових злочинів президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
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