У них досі живий міф про "міць Росії": посол пояснив, чому Німеччина не надавала Україні зброю

Посол пояснив, чому Німеччина не надавала Україні зброю/ Посольство України в Німеччині, Reuters

В Німеччині досі живий міф про "міць Росії", і це стало першою причиною, чому країна не захотіла надавати Україні зброю для захисту від РФ на початку широкомасштабного вторгнення. З цієї ж причини нині виникали труднощі з наданням Україні важкого озброєння.

Ще перед вторгненням Росії українська сторона намагалася переконати Німеччину, що зброю потрібно надати терміново, не чекаючи, коли РФ нападе. Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Європейській правді.

Розкачати "німецьку машину" все таки вдалося, і зброю надали, проте тільки на третій день війни, каже посол.

За його словами, зараз Україні потрібне важке озброєння – танки, важкі гаубиці, калібр 155 міліметрів.

"Нам вдалося переконати Партію зелених, майже переконали лібералів. Але рішення ухвалюватиме канцлер Олаф Шольц", – зауважив посол.

Доведеться також подолати ще один бар’єр – переконати партію соціал-демократів, зазначає Мельник. Адже ця партія була проти озброєння навіть самої Німеччини.

Посол каже, що Берлін звик вірити у "міць Росії". Залишається проблема, що у ФРН багато хто не вірить, що у Росії можна виграти війну. Але Україна сильно вплинула на Німеччину і поступово впливає на зміну їхньої позиції. Тепер німці запитують себе, на чиїй стороні опиняться, коли війна завершиться і Україна переможе. Адже потім буде видно, хто як допомагав країні.

Варто зазначити, що в Німеччині закликали Європу збільшити поставки озброєння в Україну. З таким закликом виступив міністр економіки ФРН Роберт Хабек. Крім цього, він рекомендував німцям економити енергоносії, щоб знизити закупівлі енергоносіїв у Росії, пише ZDF.

Політика Німеччини щодо України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Берліна щодо України змінюється. Про це він сказав після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які відбулися 10 квітня.

У той же час 12 квітня з’явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера. Причиною стали тісні зв'язки німецького політика з Росією. Така інформація з’явилася у західних ЗМІ. Проте у той же день її підтвердив і сам Штайнмайер.

13 квітня у Німеччині правляча коаліція погодила поставки Україні важкого озброєння для захисту від російського вторгнення.

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