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Завертай голоблі: Зеленський відмовився приймати в Києві проросійського президента ФРН

12 квітня 2022, 18:31

Президенту Німеччини нагадали його тісні контакти з РФ в останні роки.

Штайнмайер.
/ Reuters

Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера.

Причиною стали тісні зв'язки німецького політика з Росією, пише авторитетне німецьке видання Bild.

Відзначається, що Штайнмаєр разом з іншими урядовими делегаціями з інших країн ЄС повинен був прибути до Києва 12 квітня. Однак, за даними ЗМІ, українська сторона виступила проти його візиту.

"З Києва в офіс федерального президента надійшла чітка заява про те, що на даний момент вони не готові ні до яких зустрічей. Однак не можна виключати зустрічі в майбутньому", - йдеться в повідомленні Bild.

Причиною такої позиції Офісу президента стали тісні контакти Штайнмаєра з РФ в останні роки. Зокрема, на посаді міністра закордонних справ Німеччини він підтримував зв'язок з російським колегою Сергієм Лавровим. Крім того, Штайнмаєр був прихильником "Північного потоку - 2".

Додамо, що сам Штайнмаєр підтвердив інформацію видання Bild про те, що був готовий поїхати до Києва з колегами з Польщі, Литви, Латвії та Естонії, проте керівництво України визнало його присутність небажаною.

Нагадаємо, раніше Штайнмаєр закликав до створення трибуналу з розслідування військових злочинів президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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