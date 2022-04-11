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Зеленський повідав, чи змінюється політика Німеччини щодо України

11 квітня 2022, 04:47

Президент заявив про зміну політики Німеччини.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський розповів про політику Німеччини / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ввечері в неділю, 10 квітня, виступив зі зверненням за підсумками 46 дня війни.

Глава держави повідомив, що провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, і зазначив, що позиція Берліна щодо України змінюється.

"Говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у військових злочинах, як посилити санкції проти Росії, змусити її шукати мир. Німецька позиція змінюється на користь України", - сказав Зеленський.

Також президент підкреслив, що Україна, попри всі зусилля РФ знищити її, захищається і відповідає на удари. Вона отримує допомогу, а також пропонує і просуває нові санкції проти країни-агресора. У Києва на всіх напрямках є алгоритми дій.

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Водночас Росія виправдовується і заперечує, намагається перекласти відповідальність, бреше про вбивства в Бучі, про Краматорську, про будь-яке зруйноване українське місто, про кожне спалене село.

"Це боягузтво", - констатував український лідер.

Зеленський нагадав про дванадцяту річницю авіакатастрофи під Смоленськом, яка забрала життя президента Польщі Леха Качинського та представників польської еліти. Глава української держави висловив солідарність Варшаві.

Нарешті, президент повідомив, що 18 Захисників України отримали державні нагороди, нагороди героїв: п'ятеро військовослужбовців ЗСУ, троє зв'язкових Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, десять поліцейських.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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