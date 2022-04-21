Говорити з крокодилом, коли нога у нього в щелепі: Джонсон дав оцінку перемовинам України з Путіним

Путін, як і раніше, прагне захопити Київ - Джонсон / Колаж Reuters

Будь-який діалог щодо миру з Росією, ймовірно, приречений на провал, оскільки перемовини з Володимиром Путіним на кшталт дискусії з "крокодилом, який вже вчепився вам в ногу". Російський глава вестиме реальну дискусію з Києвом, якщо йому вдасться організувати її з позиції сили. Президент України Володимир Зеленський прагне до звільнення Донбасу від окупантів РФ, але розуміє складність ситуації з Кримом. Путін чітко дав зрозуміти, що прагне захопити побільше території української держави і може знову піти на Київ. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Як повідомляє Reuters, глава британського уряду сказав, що Путін прагнутиме до реальних перемовин з Україною після того, як досягне можливості вести їх за силовим сценарієм. Після цього він знову може спробувати захопити Київ.

читайте такожПеремовини між Росією та Україною заморожені: Ердоган назвав причинуЗа його словами, позиція Зеленського у такій ситуації полягає у тому, щоб вигнати російські окупаційні війська з Донецької та Луганської областей. Однак щодо Криму українська влада дотримується більш стриманої точки зору.

"Дуже важко зрозуміти, як українці наразі можуть вести перемовини з Путіним, враховуючи явну відсутність у нього сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає у тому, щоб спробувати поглинути і захопити якомога більшу частину України і, можливо, провести якісь перемовини з позиції сили. Думка президента України, – якщо я правильно його зрозумів, я багато з ним розмовляю, – полягає в тому, що він насправді хотів би, щоб російські війська були вигнані з їх нинішніх позицій у Донецьку і Луганську. Це досить максималістська позиція, але щодо Криму вони не такі максималісти", - зазначив Джонсон.

Британський прем'єр акцентував увагу на тому, що Україні складно вести перемовини з Росією, оскільки такий діалог можна порівняти з розмовою з крокодилом, в щелепах у якого опинилася нога.

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"Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якою стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їх зброєю", - сказав Джонсон.

Також Борис Джонсон підкреслив, що в планах Путіна – захоплення більшої кількості територій України і новий штурм Києва. У такій ситуації президент США Джо Байден та інші світові лідери погодилися постачати Києву зброю, оскільки РФ відновлює свої агресивні дії на схід України.

Перемовини України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що особисто він готовий вести перемовини з Москвою після відведення техніки та припинення вогню. За інших обставин український гарант не бачить можливості організації зустрічі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війну Росії проти України не вдасться завершити за допомогою діалогу. За його словами, Києву потрібно більше зброї для захисту своєї держави, питання закінчення бойових дій вирішуватиметься на полі бою, а не за столом перемовин.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ готовий до проведення спеціального перемовного раунду у Маріуполі. Без будь-яких попередніх умов. Україна збирається вивести захисників Маріуполя і мирних громадян з міста, яке опинилося в російській блокаді.

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