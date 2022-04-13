Німеччина надаватиме Україні важке озброєння: коаліція погодила поставки

Німеччина надаватиме Україні важке озброєння/ Reuters

В Німеччині правляча коаліція погодила поставки Україні важкого озброєння для захисту від російського вторгнення.

Про таке рішення повідомив у Twitter депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП), учасник парламентської групи з оборонної політики Маркус Фабер. Він зазначив, що радий прийняттю рішення.

"Дорогі друзі, Німеччина тепер буде швидко поставляти в Україну важку техніку. Я радий, що ми з ВДП і наші партнери по коаліції змогли домовитися про це", – написав він.

Варто зазначити, що раніше найбільша політична сила Німеччини – Соціал-демократична партія – стримано оцінювала можливість надання Україні важкого озброєння.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Україна потребує швидкої військової підтримки, щоб мати можливість ефективніше захищатися від російського вторгнення. Для цього їй потрібно надати більше важкого озброєння, і часу на виправдання немає, зазначила Бербок.

Також раніше Керівник Міністерства оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що офіційний Берлін досяг межі з постачання Україні зброї із запасів Бундесверу – німецької армії. Проте після з’явилася інформація, що Україні надійшла пропозиція закупити 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) виробництва німецької компанії.

Політика Німеччини щодо України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Берліна щодо України змінюється. Про це він сказав після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які відбулися 10 квітня.

У той же час 12 квітня з’явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера. Причиною стали тісні зв'язки німецького політика з Росією. Така інформація з’явилася у західних ЗМІ. Проте у той же день її підтвердив і сам Штайнмайер.

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