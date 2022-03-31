Зеленському у США довіряють більше, ніж Байдену: рейтинг президента України – понад 70%

Зеленському довіряють 72% американців - опитування / Офіс президента

Громадськість у США позитивно оцінює міжнародну діяльність президента України Володимира Зеленського. Його підтримують 72% американських громадян, які взяли участь у свіжому соціологічному дослідженні. Друге і третє місце - у президента Франції Еммануеля Макрона (55% довіри) і канцлера Німеччини Олафа Шольца (53% довіри). Дипломатичній політиці глави Білого дому Джо Байдену довіряють 48%, а от не надто, або й зовсім не довіряють, 52% респондентів. Про це свідчать результати опитування американського центру Pew Research Center.

Згідно з даними соціологічного опитування Pew Research Center, проведеного в період з 21 по 27 березня, тільки близько чверті (26%) мало довіряють українському президенту Володимиру Зеленському або взагалі не довіряють. Підтримують міжнародну діяльність лідера України 72%.

Крім того, більше половини громадян США, які взяли участь у дослідженні, довіряють французькому президенту Макрону (55%) і німецькому канцлеру Шольцу (53%). Втім, американці також вважають міжнародну діяльність глави уряду ФРН менш ефективною, ніж дипломатію колишньої канцлерки Ангели Меркель – їй довіряють 63%.

Президенту США Джо Байдену в питаннях дипломатії довіряють 48% американців, а ось 52% або не дуже довіряють, або не довіряють взагалі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський очолив список найвпливовіших політиків Європи за версією американського видання Politico. Аудиторія видання вважає, що главі української держави вдалося домсягти змін політики провідних європейських країн.