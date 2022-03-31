УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Зеленському у США довіряють більше, ніж Байдену: рейтинг президента України – понад 70%

31 березня 2022, 10:22

До першої трійки лідерів увійшли президент Франції Еммануель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц.

Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 72% американців - опитування / Офіс президента

Громадськість у США позитивно оцінює міжнародну діяльність президента України Володимира Зеленського. Його підтримують 72% американських громадян, які взяли участь у свіжому соціологічному дослідженні. Друге і третє місце - у президента Франції Еммануеля Макрона (55% довіри) і канцлера Німеччини Олафа Шольца (53% довіри). Дипломатичній політиці глави Білого дому Джо Байдену довіряють 48%, а от не надто, або й зовсім не довіряють, 52% респондентів. Про це свідчать результати опитування американського центру Pew Research Center.

Згідно з даними соціологічного опитування Pew Research Center, проведеного в період з 21 по 27 березня, тільки близько чверті (26%) мало довіряють українському президенту Володимиру Зеленському або взагалі не довіряють. Підтримують міжнародну діяльність лідера України 72%.

Крім того, більше половини громадян США, які взяли участь у дослідженні, довіряють французькому президенту Макрону (55%) і німецькому канцлеру Шольцу (53%). Втім, американці також вважають міжнародну діяльність глави уряду ФРН менш ефективною, ніж дипломатію колишньої канцлерки Ангели Меркель – їй довіряють 63%.

false

Президенту США Джо Байдену в питаннях дипломатії довіряють 48% американців, а ось 52% або не дуже довіряють, або не довіряють взагалі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський очолив список найвпливовіших політиків Європи за версією американського видання Politico. Аудиторія видання вважає, що главі української держави вдалося домсягти змін політики провідних європейських країн.

viber
новини США Володимир Зеленський Джо Байден соціологічне опитування новини України
Реклама
Популярне
Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в бідуПрикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в біду "Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тітки"Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тітки Гороскоп Таро на тиждень 28 березня - 3 квітня: Скорпіонам - удача, Стрільцям - знак ВсесвітуГороскоп Таро на тиждень 28 березня - 3 квітня: Скорпіонам - удача, Стрільцям - знак Всесвіту "Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина"Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина У РФ тисячі танків, які йдуть на Україну: Зеленський розніс Захід за слабкі дії проти МосквиУ РФ тисячі танків, які йдуть на Україну: Зеленський розніс Захід за слабкі дії проти Москви

Останні новини

11:38

"У росіян почалася паніка – такого вони не очікували": в МВС пояснили, чому орки покидають Чорнобиль

11:28

Кадирівці в Україні вступили в "запеклий бій" зі світлофором

11:18

Склали зброю і повернулися додому: 300 солдатів з Південної Осетії відмовилися воювати з Україною

11:17

Канада приймає біженців з України: як отримати статус тимчасового резидента

11:07

Путін переходить до плану "Б": як зміниться перебіг війни в УкраїніПогляд

Реклама
11:00

"В одній роті з 500 вижили семеро": російський окупант зізнався про справжні втрати РФ в УкраїніВідео

10:48

Бійці мусульманського батальйону зачистили ліс між селами на Київщині та захопили трофеї

10:34

Найближчими днями під Києвом очікуються запеклі бої - британська розвідка

10:33

"Росіяни – гірші за фашистів у Другу світову": орки знищили будинок 92-річної пенсіонеркиВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звістка

10:29

Молодик у квітні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

10:22

Зеленському у США довіряють більше, ніж Байдену: рейтинг президента України – понад 70%

09:58

Пенсіонерка впала на коліна і дякувала Богові, що місто звільнили ЗСУ: у мережі з'явилося потужне відео

09:51

Конфлікт Путіна і Шойгу: ЗМІ з'ясували, чому зростає напруга між президентом і Міноборони РФВідео

09:48

"Німеччина на 100% з Україною": Берлін надасть гарантії безпеки Києву, але тільки після війни

09:40

Батьківська субота Великого посту - традиції і заборони дня

09:14

Як Україна стримує Росію від прориву в ЄвропуПогляд

08:58

Прем'єр Словенії підтримав передачу Києву систем ПРО С-300

08:36

Можна знести обридлого лідера: в гороскопі Путіна настали найнебезпечніші чотири дніВідео

08:07

Календар магнітних бур на квітень 2022: коли буде штормити і як з цим боротися

Реклама
08:00

Окупанти отримали дозу радіації в Чорнобилі: путінських вояків масово вивозять до Гомеля на лікуванняВідео

07:03

Арахамія розповів про нову оборонну концепцію: Україна хоче мобілізувати мільйон резервістів

06:41

Окупанти саботують накази, виводять з ладу техніку й збили власний літак - британська розвідкаВідео

06:29

Чому Велика Британія не ризикує надавати Україні гарантії безпеки, як у НАТОПогляд

06:08

Сенатор США розповів про нову стратегію РФ у війні з Україною

06:03

Гороскоп на сьогодні, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші

05:31

Українські захисники захопили елітний трофей - новітню модифікацію ЗРК Тор окупантів

05:11

Путіна не повністю інформують про хід війни Росії проти України - Пентагон

04:35

"Свобода має бути озброєна не гірше, ніж тиранія": Зеленський розповів, про що говорив з БайденомВідео

03:58

Росія хоче встановити "новий світовий порядок" разом з Китаєм - Лавров

03:50

Потап дотепно відповів на погрози з боку РФ: "Шановні шантажисти! Станьте в чергу!"

03:25

Як зняти головний біль напруги, якщо немає таблеток: дієві поради лікаряФото

02:59

Арахамія назвав дату нового раунду переговорів з РФ і зустрічі президентів

02:35

Улюблениця Путіна і оперна діва Анна Нетребко засудила війну з Україною

02:31

Розкрито унікальні властивості лимона: відомий дієтолог настійно рекомендує їсти його кожен день

02:07

Арахамія розкрив роль Абрамовича на переговарах

01:58

"Азов увійшов до Бєлгорода": у РФ масове мінування і "евакуація" після вибухів на артскладахФото

01:29

"Заблукав" в Україні: ЗСУ ліквідували командира мотострілецького батальйону РФ

01:21

Ворог готує новий удар: Зеленський пояснив план РФ з "відведенням" військ від КиєваВідео

00:53

Заграва на все місто: у Харкові ворог потрапив у газопровідВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:38

Пентагон озброює Україну ударними безпілотниками, Javelin і StingerВідео

00:32

РФ виводить свої війська з Чорнобильської АЕС - Пентагон

00:24

Реабілітована: Світлану Лободу прибрали з чорного списку артистів, що підтримують війну

00:22

Шукайте іншу роботу: Зеленський відкликав послів із низки країн

00:11

Ми йдемо в ЄС і отримуємо величезні гроші на відновлення - АрестовичВідео

00:06

Байден не зміг відповісти на питання про готовність США гарантувати безпеку УкраїніВідео

00:05

Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіВідео

30 березня, середа
23:58

Біжать з поля бою цілими ротами: солдати РФ масово відмовляються воювати в Україні

23:57

Налетить похолодання: Україну чекає різка зміна погодиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти