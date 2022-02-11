"Це просто огидно": Путіна присоромили за фразу "терпи, моя красуня" на адресу України

Прем'єр-міністр Литви прокоментувала скандальну заяву президента РФ.
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте назвала "огидними" слова президента РФ Володимира Путіна щодо виконання Києвом Мінських угод.
Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже шкода, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", – заявила прем'єр-міністр Литви.
Скандальне висловлювання Путіна
Зазначимо, на прес-конференції з президентом Франції Путін оцінив ставлення Києва до Мінських угод фразою "подобається не подобається - терпи моя красуня" і звернувся до української влади з "закликом виконувати домовленості".
"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди, – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України, – Главред) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати! По-іншому ніяк", - заявив Путін.
Пізніше президент України Володимир Зеленський відповів президенту Росії Володимиру Путіну на фразу. Зеленський заявив, що Україна дійсно красуня.
"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.
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