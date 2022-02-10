"Нічого не блокується": у Путіна відповіли на маневри російських кораблів у Чорному морі

Кораблі / Reuters

У президента Росії Володимира Путіна відповіли на скупчення російських кораблів у Чорному морі.

Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, всі військові маневри російських кораблів в Чорному морі проходять в рамках навчань відповідають міжнародному праву.

"Всі військові маневри і пересування російських кораблів в акваторії Чорного моря здійснюються в суворій відповідності з Міжнародним морським правом", - сказав Пєсков, коментуючи ноту протесту, яку висловило Міністерство закордонних справ України щодо блокування судноплавства, передає ТАСС.

За його словами, торгові маршрути не блокуються.

Що заявили в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному та Азовському морях.

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За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну свого нахабства.

Росія перекрила судноплавство в Чорному та Азовському морях

Російська Федерація оголосила про військових навчаннях в акваторіях Чорного та Азовського морів у період з 13 по 19 лютого. У морській охороні Держприкордонслужби України повідомили, що росіяни повністю перекрили прохід суден в Азовському морі через Керченську протоку.

Проведення військових навчань РФ значно ускладнює прохід кораблів у порти України, оскільки доступною для руху суден залишається тільки смуга територіальних вод української держави.

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