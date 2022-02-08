Пенсіонерам - смартфон від Зеленського: президент обіцяє подарунок в обмін на щеплення від COVID-19

Всі вакциновані особи старше 60 років зможуть отримати безкоштовно смартфон з пільговим тарифом - Зеленський / Скріншот YouTube-трансляція Diia Summit

Українці віком старше 60 років, які зробили щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19, зможуть отримати від держави безкоштовний сучасний смартфон з пільговим тарифом. Сьогодні не у всіх пенсіонерів є смартфон, і не всі з них можуть користуватися Інтернетом. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час заходу Diia Summit у вівторок, 8 листопада, він зробив заяву про те, що всі особи, старше 60 років, які вакцинувалися проти коронавірусу, зможуть безкоштовно отримати смартфон з пільговим тарифом на мобільні послуги.

читайте такожХто зробить бустерне щеплення - отримає ще 500 грн: Зеленський пообіцяв новий бонус за вакцинацію"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для літніх людей, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі бажаючі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", - сказав Володимир Зеленський, підкресливши, що не у всіх сьогодні є сучасний телефон, і не всі вміють користуватися Інтернетом.

Бонуси за вакцинацію проти коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський у листопаді минулого року заявив, що українці отримають матеріальну виплату в розмірі 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Повнолітні особи, які двічі вакцинувалися проти COVID-19, можуть отримати грошову допомогу і витратити їх на оплату певних видів діяльності:

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Залізничні та авіаквитки Україною

Квитки до театрів, кінотеатрів, музеїв та виставкових центрів

Квитки на концерти

Абонементи до спортзалу

Товари в книжкових магазинах

Ліки (для осіб від 60 років)

Як отримати 1000 грн "від Зеленського"

Щоб отримати грошові кошти за участь у кампанії з вакцинації від коронавірусу, слід подати заявку в застосунку Дія, оформити віртуальну карту єПідтримка в одній з фінансових установ-партнерів, і відкрити спеціальний рахунок.

Далі потрібно запустити програму і авторизуватися в застосунку. Переконавшись в наявності зеленого сертифікату, потрібно відправлятися до розділу Послуги, вибрати пункт єПідтримка і вказати карту, на яку повинні прийти гроші.

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