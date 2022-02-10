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"Жарти про зґвалтування обурюють": США відреагували на фразу Путіна "терпи, моя красуне" до України

10 лютого 2022, 10:03

За словами речниці Білого дому, такі порівняння обурюють.

Джен Псакі заявила, що у Білому домі засуджують неоднозначний жарт Володимира Путіна у бік України/ Reuters

У Білому домі засудили неоднозначний жарт російського президента Володимира Путіна у бік України. Під час пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив, що Україна повинна дотримуватися Мінських угод, і підкріпив це фразою "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне!".

Такий жарт прозвучав неоднозначно і багато в кого викликав асоціацію зі зґвалтуванням. Прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу заявила, що адміністрація Байдена засуджує такі висловлювання у бік України.

Вона наголосила, що будь-які жарти про зґвалтування викличуть обурення у всіх в адміністрації. Так Псакі відповіла на запитання журналістів про висловлювання Путіна.

"По-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування напевно викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника… Звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення", – зазначила Псакі.

Речниця Білого дому додала, що США завжди реагували на войовничу риторику з вуст Путіна.

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"Ми ніколи не стримували своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, які випливають із вуст президента Путіна та представників російського керівництва", – наголосила вона.

Неоднозначний жарт Путіна

8 лютого президент Росії Володимир Путін під час спільної з Макроном пресконференції глузливо звернувся до української влади з приводу виконання Мінських угод. Він зазначив, що президенту Зеленському нібито не подобається жоден пункт Мінських угод і що Україна не виконує домовленості. Після цього Путін додав фразу "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне!".

Як виявлося, ця фраза раніше звучала у пісні гурту "Червона цвіль", де вона використовується у непристойному підтексті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спробував виправдатися за Путіна і зазначив, що той не слухає пісні цього гурту, а взяв фразу нібито з народної творчості.

Зеленський відповів на жарт Путіна і сказав, що Україна дійсно красуня.

"Тут є речі, з якими не посперечаєшся – Україна дійсно красуня, з приводу "моя" – мені здається, це вже перебір", – заявив Зеленський.

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