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"Терпи, красуня": Путін відповів Зеленському на скандальну заяву

10 лютого 2022, 18:03

За словами Путіна, мова йшла тільки про Мінські домовленості.

Путін, Зеленський
Зеленський і Путін / УНІАН, Reuters

Президент Росії Володимир Путін пояснив свою фразу "Ну, подобається, не подобається - терпи, моя красуня. Треба виконувати".

Як пояснив Путін на підсумковій пресконференції після переговорів з колегою з Казахстану, його фраза не мала "ніякого особистого виміру".

"У своїй роботі ніколи не переходив на особистості і в цьому випадку "нічого особистого" теж не було", - заявив Путін.

Однак коли глава держави (Володимир Зеленський - ред.) говорить про те, що йому щось не подобається або подобається у фундаментальних договорах, то це "не той формат".

"Договори потрібно виконувати", - підкреслив Путін.

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Він додав, що мова йшла тільки про Мінські домовленості, в яких "щось подобається, а щось не подобається" президенту Зеленському.

Що заявив Путін

Зазначимо, на пресконференції з президентом Франції Путін оцінив ставлення Києва до Мінських угод фразою "Подобається не подобається - терпи моя красуня" і звернувся до української влади з "закликом виконувати домовленості".

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди, – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України, – Главред) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати! По-іншому ніяк", - заявив Путін.

Президент України Володимир Зеленський відповів президенту Росії Володимиру Путіну на фразу.

Зеленський заявив, що Україна дійсно красуня.

"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна дійсно красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна дуже терпляча, "тому що це мудрість".

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