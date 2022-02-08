Путін процитував паскудну пісню "Червоної цвілі": Пєсков ніяково виправдав начальника

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / УНІАН

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на прохання французьких журналістів прояснив сенс фрази свого начальника Володимира Путіна "Подобається не подобається, терпи, моя красуня", повідомляє РИА Новости. Її російський лідер виголосив на адресу президента України Володимира Зеленського - як глузливий докір з приводу нібито небажання того виконувати Мінські домовленості.

Журналісти з Франції уточнили, чи не знайомий Володимир Путін з творчістю музичного колективу "Червона цвіль", в одній з композицій якого міститься схожий рядок. Також представників преси цікавило, чи не має сказана на адресу Зеленського фраза сексуального підтексту.

"Я переконаний, що президент Путін не знайомий з творчістю цієї групи", - сказав Пєсков. І зазначив, що російський лідер взяв цю фразу з народної творчості, так само як там, на його думку, її взяли музиканти "Червоної цвілі".

Путін процитував пісню "Червоної цвілі?"

Як вважає більшість користувачів мережі, джерелом для непристойного жарту Путіна є саме композиція "Щоб гість не йшов", яка вийшла на альбомі "Червоної цвілі" "Дев'ята маячня" в 1994 році.

В її приспіві є наступні рядки:

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"Спить красуня в труні

Я підкрався і (пенетрую - Главред)

Подобається, не подобається

Спи, моя красуня".

Далі слід аудіозапис композиції. Обережно, текст пісні рясніє матюками і сценами насильства, тому її не можна слухати особам молодше 18+.

До слова, кримська група "Червона цвіль" була широко відома і популярна серед маргінальних верств населення в 1990-х і початку 2000-х. Її лідер і єдиний постійний учасник - Павло Яцина. Колектив прославився своїми матюкливими пародіями на казки "Спляча красуня", "Аленький цветочек", "Цар Салтан", "Попелюшка", "Червона шапочка", а також цензурними пародіями на російські поп- і рок-хіти.

Нагадаємо, 7 лютого під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив про безальтернативність Мінських угод.

Потім він глузливо звернувся до президенту України Володимиру Зеленському з приводу їх виконання.

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди, – Главред), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України, – Главред) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати! По-іншому ніяк", - заявив Путін.