Данілов розкрив плани Путіна по Україні

Секретар РНБО вважає, що якби їх там не було військ РФ, то питання Донецької та Луганської області було б давно закрите.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче розділити Україну на кілька частин і таким чином припинивши її існування.
За словами Данілова в інтерв'ю Настоящему времени, великого скупчення військ РФ на кордоні двох країн не спостерігається, але є переміщення, хоча це не критично.
"Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум в три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є на сьогоднішній день. Але чи існує загроза? Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже 7 років, і для нас не новина, що російські війська знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Саме вони ведуть війну проти нашої країни", - заявив Данілов.
Також він вважає, що якби їх там не було військ РФ, то питання Донецької та Луганської області було б давно закрите.
"Для того, щоб після анексії Криму цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один. За допомогою внутрішньої дестабілізації домогтися, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, до чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть у нього на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації. Якщо він цього не зможе, тоді, як варіант, може використовуватися зброя, але ми до цього готові", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, на завтрашньому засіданні РНБО розглядатимуться питання безпеки, ситуацію в енергетикеепідеміологічну ситуацію в країні.
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