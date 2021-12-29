Данілов розкрив плани Путіна по Україні

Олексій Данілов розкрив плани Путіна / inform.ua

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче розділити Україну на кілька частин і таким чином припинивши її існування.

За словами Данілова в інтерв'ю Настоящему времени, великого скупчення військ РФ на кордоні двох країн не спостерігається, але є переміщення, хоча це не критично.

"Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум в три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є на сьогоднішній день. Але чи існує загроза? Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже 7 років, і для нас не новина, що російські війська знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Саме вони ведуть війну проти нашої країни", - заявив Данілов.

Також він вважає, що якби їх там не було військ РФ, то питання Донецької та Луганської області було б давно закрите.

"Для того, щоб після анексії Криму цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один. За допомогою внутрішньої дестабілізації домогтися, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, до чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть у нього на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації. Якщо він цього не зможе, тоді, як варіант, може використовуватися зброя, але ми до цього готові", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, на завтрашньому засіданні РНБО розглядатимуться питання безпеки, ситуацію в енергетикеепідеміологічну ситуацію в країні.

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