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"Не треба обманювати людей": у Британії назвали малоймовірною відправку військ до України для захисту від РФ

19 грудня 2021, 07:28

Міністр оборони Великобританії заявив, що малоймовірно, що хтось збирається відправити війська на допомогу Україні.

Британія
У Британії назвали малоймовірною відправку військ до України для захисту від РФ / Фото: Reuters

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон вважає малоймовірним відправлення військ до України у разі нападу Росії. Київ не є членом НАТО.

Як повідомляє Spectator, Уоллес закликав "не обманювати людей".

"Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії. Ми не повинні обманювати людей", - сказав міністр оборони Великобританії.

Зазначимо, раніше видання The Mirror з посиланням на джерела повідомило, що Великобританія готується відправити до України майже 600 спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

Зазначалося, що перекидання військових може бути здійснено найближчим часом.

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"Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їх спорядження упаковано, і вони готові летіти до України і або приземлитися, або стрибнути з парашутом. Вони пройшли підготовку і готові до обох варіантів розвитку подій", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. У пресслужбі уряду Британії зазначили, що під час розмови Джонсон попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну.

За його словами, це може стати стратегічною помилкою зі значними наслідками.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. Як підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення до України, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

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