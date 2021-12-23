Росія перекинула нові сили: у ЗСУ розкрили число військ РФ на кордоні України

Армію РФ перекидають на кордон України / Reuters

Військовослужбовці ЗСУ повністю підтримують рішення про відновлення режиму припинення вогню, досягнуте під час засідання ТКГ 22 грудня. У той же час, у разі загрози життю українським захисникам або цивільному населенню, військовослужбовці ЗСУ можуть відкривати вогонь у відповідь.

Про це під час брифінгу повідомив головнокомандувач збройними силами України генерал-лейтенант Валерій Залужний, коментуючи питання щодо відновлення режиму тиші на Донбасі і можливості відкривати вогонь у відповідь на провокації ворога, повідомляє Укрінформ.

"Наші військові як виконували, так і продовжують виконувати завдання. Вони відстоюють свою Батьківщину, захищають мирних жителів. Звичайно, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, військові повинні робити те, що вони робили. Але звертаю увагу: ми люди військові, ми абсолютно підтримуємо введений режим припинення вогню, він дозволить запобігти тим втратам, які можуть бути", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи зможуть українські військовослужбовці відкривати вогонь у відповідь на обстріл незаконними збройними формуваннями, Головнокомандувач запевнив: "Їм ніхто стріляти у відповідь і не забороняв. Ще раз звертаю увагу, що мова йде не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню, про його дотримання".

Число військ РФ на кордоні України

Уздовж державного кордону України здійснюють рух близько 52 батальйонних технічних груп РФ, заявив Залужний. Навесні цього року таких груп армії РФ на кордоні України налічувалося близько 62, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Та й взагалі вони можуть збільшити їх до 150. Тому наше завдання як військових: ми спостерігаємо, ми готуємося, ми жодним чином не розслабляємося, робимо свою справу", - сказав Залужний.

За його словами, За останній тиждень відбулося незначне збільшення кількості військ РФ в Криму.

"Ми нарахували десь близько 1500-1800 осіб", - зазначив він.

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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