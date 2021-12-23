НАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про удар

США допоможуть Україні захистити свою територію у разі військового вторгнення Росії - Білий дім / УНІАН

Країни Заходу готові до нових санкцій проти Росії у разі її повномасштабного військового вторгнення в Україну. За такого сценарію війська НАТО можуть опинитися біля російських кордонів, а українська держава отримає ще більше допомоги для захисту своєї території. США працюють над зміцненням оборонного потенціалу "прифронтових держав", серед яких країни-партнери та учасники Альянсу, і готові до рішучих дій у разі такої потреби.

Про це заявив журналіст видання Politico Пол Маклірі у своєму Twitter, цитуючи представника Білого дому. Згідно із заявою, Захід у разі військового вторгнення Росії в Україну готовий не тільки до запуску санкцій, але й до посилення присутності сил НАТО біля російських кордонів.

читайте такожПосилення НАТО на сході і зброя Києву: США готують удар по РФ на випадок вторгнення в Україну"Якщо Росія здійснить військове вторгнення в Україну, ми і наші союзники готові впровадити серйозні санкції, які завдадуть шкоди економіці Росії. Також це призведе до того, чого не хоче Москва – збільшення чисельності сил НАТО біля російських кордонів", - цитує журналіст представника Білого дому.

Крім того, в адміністрації Байдена сказали, що за такого сценарію Штати також посилять підтримку Києва, щоб допомогти Україні захистити свою територію.

"Наша діяльність не обмежуватиметься лише економічними діями. Замість цього ми збільшимо підтримку здатності України захищати свою територію", - написав Маклірі з посиланням на представника Білого дому.

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У Вашингтоні запевнили союзників з НАТО у тому, що робота зі зміни оборонної стратегії держав, яким може загрожувати небезпека, продовжується. У разі необхідності Штати готові до дій.

"Також ми хотіли б запевнити наших союзників з НАТО і країн-партнерів у тому, що робота зі змін оборонної політики в прифронтових державах триває. Планування вже йде повним ходом, а у разі необхідності ми готові діяти", - підкреслюється в повідомленні.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico восени повідомили про те, що Росія стягує війська до кордонів України. У якості підтвердження своєї інформації вони продемонстрували супутникові знімки.

Глава Міноборони Олексій Резніков розповів про те, що Україна не виключає концентрації біля кордонів 175 000 військ Росії. Однак українська держава до такого сценарію готова.

Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що РФ після перемовин Байдена і Путіна посилила свою військову присутність біля українських кордонів. Втім, для проведення повномасштабної операції росіянам буде потрібно близько 500-600 тисяч військових. Наразі такої кількості військового контингенту Росії біля кордонів України не зафіксовано.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що маневри військ Росії неподалік від кордонів України пов'язані з, мовляв, загрозою НАТО біля російських рубежів. З цієї причини Москва вимагала перемовин Путіна з главою Білого дому Джо Байденом.

Перемовини Байдена та Путіна відбулися 7 грудня. Господар Білого дому підтримав Україну, засудив дії РФ щодо стягування військ до українських кордонів, і не надав Москві гарантії вдносно невступу Києва до НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею про відмову Києва від курсу на включення держави до НАТО в обмін на відведення військ РФ від українських кордонів. За його словами, Україна не вірить гарантіям і обіцянкам Москви.