Головне завдання Путіна: Кулеба пояснив, чого домагається РФ, стягуючи війська на кордон з Україною

Дмитро Кулеба / Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Росія стягує війська до українських кордонів.

Міністр зазначив, що в грудні 2020 року ситуація з безпекою була більш стабільною, а рівень загрози, який існував з боку Росії, був нижче. За цей рік рівень загрози істотно підвищився, заявив він у коментарі "РБК Україна"

"Ми наблизилися до цієї червоної межі за останній місяць, але її ще не перетнули. І зараз всі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії", - зазначив Кулеба.

У той же час міністр говорить, що поки Росія нічого істотного не досягла.

читайте такожЗагроза вторгнення Росії в Україну: Київ створює штаб територіальної оборони"З тотальної ізоляції, коли з ними взагалі ніхто не розмовляв, Росія вийшла ще десь в 2015-16 роках, коли почала військову операцію в Сирії. З тих пір це хвилеподібна історія: тут з нею більше розмовляють, потім менше, потім вона щось робить - і знову більше", - заявив Кулеба.

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Також глава МЗС зазначив, що"з Росією вже всі навчилися розмовляти".

"Але вона все ще не може з цих розмов вичавлювати для себе потрібні їй результати. Тому зараз завдання, яке ставить перед собою Путін - не в тому, щоб з ним знову хтось поговорив, а в тому, щоб нарешті з цих розмов щось для себе вичавити", - підсумував міністр.

Можливе вторгнення Росії в Україну

30 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку біля кордонів України.

10 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

15 листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу імовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не лише на дані про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Як писало видання The New York Times, Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну.

10 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. За його словами, російська влада сказала про це Америці та світу, а самому Зеленському про цю обіцянку повідомив глава Білого дому Джо Байден.

16 грудня Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз біля українських кордонів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент щонайменше в 500-600 тисяч. Щоби наростити наступальні сили, Москві буде потрібно понад 24 години.

18 грудня було опубліковано нові докази перекидання російських військових частин до українських кордонів. Видання Medium показало кадри, на яких зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом. Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, неподалік північного кордону України.

20 грудня Данілов зазначив, що російська військова присутність біля кордонів України збільшилася, але "не дуже критично". За його словами, зараз немає необхідності запроваджувати воєнний стан, але якщо вона з'явиться, рішення ухвалять негайно.