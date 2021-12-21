Війська РФ біля кордонів України і Донбас: у ФРН заявили про термінове прохання Шольца до Путіна

Шольц вимагає від Росії термінового припинення ескалації ситуації на кордоні з Україною / Reuters

Канцлер ФРН Олаф Шольц стурбований стягуванням РФ військ до кордонів України і закликає російського президента Володимира Путіна до термінового вирішення кризи. Шольц і Путін обговорили реалізацію Мінських угод щодо Донбасу і необхідність продовження діалогу в нормандському форматі. Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що у вівторок, 21 грудня, відбулися телефонні перемовини лідерів Росії та Німеччини. Шольц під час дискусії з Путіним заявив про стурбованість Берліна у зв'язку з концентрацією російських військ біля кордонів України.читайте такожЗапуск "Мінська" в обмін на нормандський формат: Путін вибухнув ультиматумом Україні щодо Донбасу

"Канцлер Олаф Шольц сьогодні в телефонній розмові з президентом Путіним висловив стурбованість посиленням військової присутності Росії поруч з Україною", - зазначив Хебештрайт.

Також він уточнив, що Шольц закликав Путіна до термінової деескалації біля російсько-українського кордону.

Підкреслюється, що на вищому політичному рівні також обговорювалося питання реалізації Мінських угод і необхідності продовження діалогу в нормандському форматі. Шольц і Путін мають намір вести перемовини і надалі.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський раніше казав, що Київ у пошуках шляху врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі вивчає варіанти підключення до процесу США і прямих перемовин з керівництвом РФ.

Президент Зеленський 15 грудня провів перемовини з новим канцлером ФРН Шольцем і президентом Франції Макроном. Сторони домовилися продовжити діалог в рамках нормандського формату і забезпечити виконання домовленостей щодо Донбасу, які були досягнуті на саміті лідерів нормандського формату у Парижі у 2019 році.

Глава турецької держави Реджеп Ердоган казав, що Туреччина готова стати посередником в діалозі Росії та України щодо Донбасу. Анкарі вдалося встановити контакт і з Києвом, і з Москвою.

Журналісти Bloomberg з посиланням на свої джерела в адміністрації Байдена повідомили, що Штати у відповідь на ініційовані Росією проекти договорів про безпеку у Європі можуть вимагати встановлення перемир'я на Донбасі і обміну полоненими.