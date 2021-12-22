РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данілов оцінив ймовірність наступу Москви

Україна контролює ситуацію на кордоні - Данілов / УНІАН

Росія продовжує стягувати війська до прикордонних з Україною районів. У 200 кілометрах від українського кордону знаходяться 122 тисячі російських військових. На відстані 400 кілометрів від кордонів дислокуються ще 143 500 військовослужбовців. Загострення не може відбутися в один момент, Київ контролює ситуацію на кордонах. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

читайте також"У ворога нуль шансів на перемогу": Данілов пригрозив РФ ударом у разі військового вторгнення в Україну"Те, що стосується безпосередньо кількості військ... На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тисячі 500 військовослужбовців Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону", - цитує чиновника Укрінформ.

За його словами, ситуація, яка є новиною для Заходу - щоденна робота Києва. Українська держава розуміє, що відбувається на російсько-українському кордоні.

"Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації", - додав Данілов.

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Також він уточнив, що президент Володимир Зеленський і вище військове керівництво контролюють обстановку на кордоні. Загострення не може відбутися в одну мить, Україна стежить за ситуацією.

"У разі загострення ситуації - це не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього треба готуватися. Ми все це відстежуємо", - підкреслив Олексій Данілов.

Війська Росії біля кордонів України

Наприкінці жовтня американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Глава Міноборони Олексій Резніков казав, що росіяни можуть посилити присутність свого військового контингенту біля кордонів України до 175 000. Втім, Київ готовий до подібного сценарію.

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що Москва після перемовин Байдена і Путіна збільшила кількість військ біля кордонів України. Однак, на його думку, росіяни наразі не готуються до наступу, оскільки для військової операції Москві знадобиться близько 500-600 тисяч військ.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що передислокація військ до прикордонних з Україною районів пов'язана з нібито загрозою НАТО російським кордонам. У Москві вимагали проведення зустрічі Путіна з президентом США Байденом.

Діалог Байдена та Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України до НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.