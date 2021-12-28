Засідання РНБО перенесли: коли відбудеться

Причиною стало збільшення питань порядку денного
Засідання Ради національної безпеки і оборони, заплановане на середу, 29 грудня, скасовано.
Його перенесли на четвер, 30 грудня. В апараті відомства пояснили це розширенням порядку денного.
"У зв'язку з тим, що президент України збільшив кількість питань порядку денного, засідання РНБО України переноситься на четвер 30 грудня 2021 р.", - пише УП.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони на середу 29 грудня.
Також раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій. До списку потрапили 237 осіб, які брали участь у проведенні російських виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" і силових органів.
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Автор: Уляна Виноградова