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В РФ заявили, що готові застосувати військо для "захисту своїх громадян" за кордоном

28 грудня 2021, 11:44

Росія може застосувати армію, якщо на її громадян буде здійснений напад.

РФ готова застосувати військо за кордоном для захисту своїх громадян / Reuters

Російська Федерація готова застосувати за кордоном своє військо, якщо потрібно буде "захистити своїх громадян" у разі нападу на них.

При цьому Кремль нібито не збирається ініціювати військову операцію проти України. Про це заявив віце-спікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, пише "Інтерфакс".

Він наголосив, що РФ нібито не планує "з власної волі" здійснювати військову операцію проти України. У той же час, за його словами, зараз нагнітається ситуація навколо Донбасу, і Україну підштовхують до вирішення проблеми військовим шляхом.

"Після того, як сталася трагедія Цхінвала, в листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки в діючий федеральний закон "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні сили Росії за кордоном", – зазначив Косачов.

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Він додав, що підставою для застосування Росією своїх військових сил за кордоном може стати захист громадян РФ у разі нападу на них.

Російські війська біля кордону України

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року – американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Проте Київ буде готовий до такого розвитку подій, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Після цього в РНБО розповіли, що Росія продовжує стягувати війська до прикордонних з Україною районів. У 200 кілометрах від українського кордону знаходяться 122 тисячі російських військових. На відстані 400 кілометрів від кордонів дислокуються ще 143 500 військовослужбовців.

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