Засідання РНБО напередодні Нового року: став відомий порядок денний

Засідання заплановане на 15:00.
Як відомо, на завтра, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський запланував засідання Ради національної безпеки і оборони.
Тепер джерела РБК-Україна повідомили виданню про порядок денний.
Зокрема, члени засідання розглядатимуть питання безпеки, ситуацію в енергетикеепідеміологічну ситуацію в країні.
Також стало відомо, що засідання заплановане на 15:00.
Про те, чи буде РНБО вводити нові санкції, не повідомляється.
Нагадаємо, засідання Ради національної безпеки і оборони, заплановане на середу, 29 грудня, скасований.
Його перенесли на четвер, 30 грудня. В апараті відомства пояснили це розширенням порядку денного.
Також раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій. До списку потрапили 237 осіб, які брали участь у проведенні російських виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" і силових органів.
Читайте також:
- В РНБО розповіли про "невидиму" зброю України в боротьбі з Росією
- Зброї вистачить: в РНБО розповіли про готовність до можливого вторгнення РФ
- Рішення буде прийнято без зволікань: в РНБО оцінили шанси введення воєнного стану Україні
- Зеленський скликає нове засідання РНБО: названо дату
- В РНБО заявили про можливий напад РФ з Азовського моря