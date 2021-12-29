Засідання РНБО напередодні Нового року: став відомий порядок денний

РНБО засяде о 15: 00 / president.gov.ua

Як відомо, на завтра, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський запланував засідання Ради національної безпеки і оборони.

Тепер джерела РБК-Україна повідомили виданню про порядок денний.

Зокрема, члени засідання розглядатимуть питання безпеки, ситуацію в енергетикеепідеміологічну ситуацію в країні.

Також стало відомо, що засідання заплановане на 15:00.

Про те, чи буде РНБО вводити нові санкції, не повідомляється.

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Нагадаємо, засідання Ради національної безпеки і оборони, заплановане на середу, 29 грудня, скасований.

Його перенесли на четвер, 30 грудня. В апараті відомства пояснили це розширенням порядку денного.

Також раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій. До списку потрапили 237 осіб, які брали участь у проведенні російських виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" і силових органів.

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