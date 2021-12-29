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США залишать свої кораблі в Середземному морі через скупчення військ РФ біля України, – ЗМІ

29 грудня 2021, 10:45

Авіаносна ударна група повинна була рухатися на Близький Схід.

США лишать свої кораблі в Середземному морі через російську загрозу / Twitter USS Harry S. Truman

Сполучені Штати Америки залишать в акваторії Середземного моря авіаносець USS Harry S. Truman і кораблі, які його супроводжують. Кораблі повинні були рухатися на Близький Схід, але їм наказали лишитися через занепокоєння стягуванням російських військ до українського кордону.

Наказ авіаносній ударній групі ВМС США не покидати акваторію Середземного моря віддав Міністр оборони Ллойд Остін, повідомляє AP з посиланням на представника Пентагону.

Зазначає, що такі зміни у розкладу кораблів були викликані необхідністю постійної присутності в Європі. Чиновник наголосив: це потрібно, щоб заспокоїти союзників і партнерів Сполучених Штатів в регіоні.

До ударної групи Harry S. Truman входять п'ять кораблів США:

  • крейсер USS San Jacinto,
  • есмінець USS Cole,
  • есмінець USS Bainbridge,
  • есмінець USS Gravely,
  • есмінець USS Jason Dunham.

Крім цього, з ними там також перебувають фрегат Королівського ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.

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Авіаносна група увійшла у Середземне море 14 грудня. Планувалося, що кораблі продовжать рух у районі Перської затоки.

Російські війська біля кордону України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що Росія продовжує стягувати війська до прикордонних з Україною районів. У 200 кілометрах від українського кордону перебувають 122 тисячі російських військових. На відстані 400 кілометрів від кордонів дислокуються ще 143 500 військовослужбовців.

За словами Данілова, загострення не може відбутися в один момент, а Київ контролює ситуацію на кордонах.

Про збільшення концентрації російських військ біля українського кордону повідомляла і компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки. Вона оприлюднила нові супутникові знімки, які демонструють збільшення кількості військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму.

На півострів росіяни завезли сотні БТРів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО. Фіксується нарощування сил на полігоні Солоті, в місті Єльня і на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

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