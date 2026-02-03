Рус
Вийшов трейлер фільму про Майкла Джексона: у головній ролі – племінник поп-короля

Віталій Кірсанов
3 лютого 2026, 20:38
Автори фільму покажуть шлях артиста від перших кроків до статусу світової суперзірки.
Вийшов трейлер фільму про Майкла Джексона
Вийшов трейлер фільму про Майкла Джексона / колаж: Главред, фото: скріншот

  • Головну роль у фільмі виконав Джафар Джексон
  • Режисером стрічки виступив Антуан Фукуа
  • Світова прем'єра в кінотеатрах запланована на 24 квітня

Кінокомпанія Lionsgate опублікувала офіційний трейлер байопіку "Майкл", присвяченого життю і творчості легендарного поп-короля Майкла Джексона.

Автори фільму покажуть шлях артиста від перших кроків до статусу світової суперзірки.

Особливістю байопіка є те, що головну роль у фільмі виконав Джафар Джексон – племінник Майкла. Він, судячи з перших кадрів, максимально точно передає сценічну манеру, міміку, пластику і харизму свого знаменитого дядька.

Режисером стрічки виступив Антуан Фукуа ("Тренувальний день", "Праведник"), а сценарій написав Джон Логан, відомий за роботою над "Гладіатором" і "Ранго".

Режисер не сумнівався, вибираючи на головну роль родича короля поп-музики. У коментарі для журналу People він зазначив, що Джафар не просто має зовнішню схожість, а магічним чином втілює дух Майкла.

"Ви повинні це побачити на власні очі, щоб повірити", – заявив Фукуа.

У трейлері показані ранні етапи кар'єри Майкла у складі Jackson 5, перші великі виступи і ключові моменти становлення зірки. Особлива увага приділена культовому хіту Billie Jean, який став однією з візитних карток артиста.

Світова прем'єра в кінотеатрах запланована на 24 квітня. В український прокат байопік вийде на день раніше – 23 квітня.

Британська актриса Емілія Кларк у 2011 році зіграла ключову (на даний момент) роль у своїй кар'єрі - Дейенеріс Таргарієн у фентезійному драматичному серіалі "Гра престолів". Владну і амбітну дівчину, яка, здобуваючи владу, втрачала розум, Кларк втілювала на екранах цілих вісім років. У недавньому інтерв'ю Емілія зізналася, що, всупереч запаморочливому успіху "Гри", вона завершує роботу з фентезі як жанром.

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дуже дивних справ", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Про особу: Майкл Джексон

Майкл Джексон - американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп і підприємець. За даними Вікіпедії, він один з найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" і сотень інших премій. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірок тощо) становить 1 мільярд копій. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю та моди.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Майкл Джексон новини шоу бізнесу новини кіно
"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

22:27Енергетика
Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав

Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав

21:26Війна
"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

21:22Україна
Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

Росіяни вперше використали БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона - ФлешФото

13:50

"Спочатку" чи "з початку" - як правильньо: помилка, яку роблять багато українців

13:46

"Починається найкращий розділ": Ольга Харлан оголосила про вагітністьВідео

