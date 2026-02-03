Вийшов трейлер фільму про Майкла Джексона: у головній ролі – племінник поп-короля

Автори фільму покажуть шлях артиста від перших кроків до статусу світової суперзірки.

Кінокомпанія Lionsgate опублікувала офіційний трейлер байопіку "Майкл", присвяченого життю і творчості легендарного поп-короля Майкла Джексона.

Автори фільму покажуть шлях артиста від перших кроків до статусу світової суперзірки.

Особливістю байопіка є те, що головну роль у фільмі виконав Джафар Джексон – племінник Майкла. Він, судячи з перших кадрів, максимально точно передає сценічну манеру, міміку, пластику і харизму свого знаменитого дядька.

Режисером стрічки виступив Антуан Фукуа ("Тренувальний день", "Праведник"), а сценарій написав Джон Логан, відомий за роботою над "Гладіатором" і "Ранго".

Режисер не сумнівався, вибираючи на головну роль родича короля поп-музики. У коментарі для журналу People він зазначив, що Джафар не просто має зовнішню схожість, а магічним чином втілює дух Майкла.

"Ви повинні це побачити на власні очі, щоб повірити", – заявив Фукуа.

У трейлері показані ранні етапи кар'єри Майкла у складі Jackson 5, перші великі виступи і ключові моменти становлення зірки. Особлива увага приділена культовому хіту Billie Jean, який став однією з візитних карток артиста.

Світова прем'єра в кінотеатрах запланована на 24 квітня. В український прокат байопік вийде на день раніше – 23 квітня.

Про особу: Майкл Джексон Майкл Джексон - американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп і підприємець. За даними Вікіпедії, він один з найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" і сотень інших премій. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірок тощо) становить 1 мільярд копій. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю та моди.

