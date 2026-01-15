Офіційно завершила: зірка "Гри престолів" зробила заяву про свою кар'єру

Емілія Кларк пояснила своє рішення.

Емілія Кларк зараз - зірка Гри престолів прокоментувала свою кар'єру / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Емілія Кларк зіграла Матір драконів Дейенеріс Таргарієн

Непроста роль сильно вплинула на артистку

Британська акторка Емілія Кларк у 2011 році зіграла ключову (на даний момент) роль у своїй кар'єрі - Дейенеріс Таргаріен у фентезійному драматичному серіалі "Гра престолів". Владну і амбітну дівчину, яка, здобуваючи владу, втрачала розум, Кларк втілювала на екранах цілих вісім років.

У недавньому інтерв'ю для The New York Times Емілія зізналася, що, всупереч запаморочливому успіху "Гри", вона завершує роботу з фентезі як жанром. "Ви навряд чи коли-небудь побачите мене на драконі або навіть в одному кадрі з драконом", - каже акторка.

Вона додала, що після завершення серіалу пережила нервовий зрив, під час якого поставила кар'єру на паузу. Ця вимушена "зупинка" привела Емілію Кларк до висновку, що вона хоче втілювати на екрані своє бачення і свої емоції, а не чужі очікування щодо того, якими саме вони повинні бути.

Емілія Кларк в Грі престолів / фото: imdb.com

Про персону: Емілія Кларк Емілія Кларк - британська акторка кіно і театру. Найбільш відома завдяки виконанню ролі Дейенеріс Таргарієн у фентезійному серіалі "Гра престолів". Виступає за захист прав жінок. Разом із мамою створила організацію SameYou, яка займається допомогою людям після пошкоджень мозку. Кавалер ордена Британської імперії.

