Український фільм номінований на престижну премію в США - трейлер

Віталій Кірсанов
30 січня 2026, 17:09
65
Стрічка отримала номінацію в категорії "Найкращий сценарій у документальному фільмі".
Картина розповідає про події в селі Андріївка
Картина розповідає про події в селі Андріївка / колаж: Главред, фото: instagram.com/mstyslav.chernov

Коротко:

  • Картина розповідає про події в селі Андріївка
  • Оголошення переможців відбудеться 8 березня

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшов до списку номінантів премії Гільдії сценаристів США (Writers Guild Awards) у категорії "Найкращий сценарій у документальному фільмі". Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Картина розповідає про події в селі Андріївка, розташованому приблизно в десяти кілометрах від Бахмута. Разом з журналістом Олександром Бабенком і бійцями 3-ї окремої штурмової бригади Чернов документує бої за деокупацію населеного пункту, показуючи війну зсередини і через особисті історії військових.

відео дня

Разом з українським фільмом до номінації також потрапили документальні стрічки Becoming Led Zeppelin і White with Fear.

Церемонія оголошення переможців премії Гільдії сценаристів США-2026 запланована на 8 березня 2026 року.

Світова прем'єра фільму відбулася в січні 2025 року на кінофестивалі Sundance, де він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary.

Про особу: Мстислав Чернов

Мстислав Чернов - український відеожурналіст Associated Press, режисер і фотограф, чиї роботи отримали світове визнання. У 2024 році він приніс Україні перший в історії "Оскар" за документальну стрічку "20 днів у Маріуполі".

Працює з Associated Press з 2014 року. Висвітлював війни в Сирії, Іраку, Нагірному Карабасі, а також Революцію Гідності та російсько-українську війну.

Лауреат Пулітцерівської премії (2023) в категорії "За служіння суспільству".

У 2020 році опублікував роман "Часи сновидінь" (укр. "Часи сновидінь").

Чернов також відомий як громадський діяч, був президентом Української асоціації професійних фотографів.

війна в Україні новини кіно Мстислав Чернов
