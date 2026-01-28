Рус
Через 40 років зірка фільму "Брудні танці" повернеться до своєї ролі

Віталій Кірсанов
28 січня 2026, 18:55
Дженніфер Грей, яка зіграла у фільмі 1987 року разом з Патріком Суейзі, знову виконає роль Бебі.
Зірка фільму "Брудні танці" повернеться до своєї ролі через 40 років
Зірка фільму "Брудні танці" повернеться до своєї ролі через 40 років / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Дженніфер Грей повернеться до ролі Бебі
  • Актриса також виступить в якості виконавчого продюсера картини

Зйомки продовження легендарного фільму "Брудні танці" розпочнуться в 2026 році. Зірка оригінальної картини Дженніфер Грей повернеться до своєї ролі. Про це повідомляє Deadline.

Грей, яка зіграла у фільмі 1987 року разом з Патріком Суейзі, знову виконає роль Бебі. Актриса також виступить в якості виконавчого продюсера картини. Відомо, що до роботи над проектом залучили продюсерів "Голодних ігор" Бреда Сімпсона і Ніну Джейкобсон, а також сценариста Кім Розенсток.

"Роль Бебі займає значне місце в моєму серці, як і в серцях багатьох шанувальників. Нам знадобився час, щоб зібрати людей, яким можна довірити продовження спадщини оригінального фільму. І я рада повідомити, що очікування скоро закінчиться", - заявила Грей.

Читайте також:

Про особу: Дженніфер Грей

Дженніфер Грей - американська актриса, яка назавжди увійшла в історію кіно як Френсіс "Бебі" Хаусман з культової мелодрами "Брудні танці" (1987).

Дженніфер Грей народилася 26 березня 1960 року в Нью-Йорку в родині кіно- і театрального актора та танцюриста Джоела Грея

Актриса дебютувала в кіно в середині 1980-х, знявшись в 1984 році в невеликих ролях у фільмах "Безрозсудна", "Червоний світанок" і "Клуб "Коттон" Френсіса Форда Копполи.

Через три роки, протягом яких Дженніфер діставалися лише другорядні ролі, вона знялася в мелодрамі "Брудні танці" - одному з найгучніших фільмів кінця 1980-х, - зігравши юну Френсіс Хаусмен на прізвисько Бебі, яка закохалася в досвідченого танцюриста Джонні, персонажа Патріка Суейзі.

Незважаючи на такий багатообіцяючий прорив, кар'єра Дженніфер склалася не зовсім вдало. Її запрошували працювати в основному на другорядні ролі, але фільми з її участю не отримували резонансу у критиків і публіки.з її участю не отримували резонансу у критиків і публіки.

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

