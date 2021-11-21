Лікарі розвінчали міф щодо популярного БАДу

Чому не варто вживати риб'ячий жир / Joy Weinberg / flickr.com

Приймання біодобавки Омега 3 не має доведеної ефективності, тобто приймати по суті старий добрий риб'ячий жир не має ніякого сенсу. БАД не служить профілактикою ніяких захворювань, повідомили медики в пості групи Доказові батьки на Facebook.

Фахівці ґрунтуються на нових дослідженнях, опублікованих у таких виданнях: Cochrane Library. National Institute for Health Research, SACN та інших.

Для чого жирні кислоти призначалися раніше

Раніше прийом Омег з різними літерами рекомендували для зниження ризику інфаркту, інсульту, аритмії, раку і деяких інших проблем зі здоров'ям. Однак, були проведені нові дослідження з кращим дизайном, і в підсумку не отримано надійних даних про те, що прийом цих БАДів впливає на ризик смерті хоч від чогось.

"В цілому, додавання Омега - 3 ПНЖК не було пов'язане зі зниженням ризику смерті з будь-якої причини ні в відносних, ні в абсолютних цифрах. Як в результаті "раптової серцевої смерті", так і від інфаркту міокарда або інсульту, так і взагалі будь раптової смерті", - цитують лікарі дані досліджень.

Британія, яка раніше рекомендувала призначення Омег при деяких проблемах зі здоров'ям, змінила свої рекомендації.

Чому більше не повинні призначатися Омега-3 жирні кислоти?

Більшості людей не рекомендується приймати Омега - 3 жирні кислоти в якості прописаних добавок або ліків.

Немає ніяких доказів того, що добавки або ліки з Омега-3 жирними кислотами допомагають запобігти серцевим захворюванням.

Також немає переконливих доказів того, що добавки з Омега-3 жирними кислотами допомагають при інших станах, таких як аутизм або розсіяний склероз.

Кому не варто приймати точно жирні кислоти

Людям, які перенесли серцевий напад більше 3 місяців тому, щоб знизити ризик повторного серцевого нападу.

Людям з діабетом, захворюванням нирок або з ризиком серцевих захворювань.

Більшості людей з високим рівнем тригліцеридів в крові.

Більшості людей з сімейною гіперхолістеринемією.

Людям із захворюваннями печінки.

Дітям і молодим людям з аутизмом для вирішення проблем зі сном.

Людям з розсіяним склерозом.

Раніше Главред повідомляв про те, що за рік громадяни нашої країни витратили 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування. Серед препаратів є ліки без доведеної або сумнівної ефективності.

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