УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Комаровський пояснив, чому вакцина від коронавірусу існує, а ліків досі немає

10 листопада 2021, 05:27

Пандемія стала тією "вишенькою", яка дозволила всі методики векторних розробок вакцин, напрацьовані за 40 років, довести до клініки впродовж року.

Комаровський
Євген Комаровський / УНІАН

Доктор Євген Комаровський відповів на запитання, що хвилює багатьох: чому ліків від коронавірусу досі немає, а вакцина існує. За словами медика, вакцину від COVID-19 вдалося створити за такий невеликий термін завдяки десятиліттям роботи над подібними препаратами і залученню сотень фірм до клінічних випробувань.

Крім того, у створення вакцин від коронавірусу було вкладено багато грошей, тому вчені змогли за короткий час закінчити процес розробки препарату, передає Україна 24.

"Нам всім дуже пощастило, що впродовж 40 років проводилися розробки векторних вакцин. Але клінічні випробування вакцин - це дуже дорого, а коли почався ковід, то знайшлася величезна кількість монстрів, які захотіли це все фінансувати. Фактично ситуація з пандемією стала тією "вишенькою", яка дозволила всі методики векторних розробок вакцин довести до клініки впродовж року", - сказав Комаровський.

За його словами, наприклад, Pfizer залучив 150 фірм, які займалися клінічними випробуваннями вакцини в різних країнах з різними віковими групами.

"Нічого подібного ніколи у світовій медицині не було", - додав Комаровський.

Реклама

читайте такожНедовіра до вакцин викликала смертоносний COVID-спалах в Україні - AFP

Як працює векторна вакцина

Векторна вакцина дає можливість вбити вірус, що знаходиться в клітині організму, але при цьому вберегти саму клітину. Щеплення включає природні механізми захисту організму, при цьому воно не є токсичним і не викликає звикання на відміну від ліків.

"Зараз з урахуванням розвитку генетики можна створити геном інфекційного агента, наприклад, вірусу або бактерії. І з цього геному вирізати фрагмент, відповідальний за синтез антитіл, але не включити той фрагмент, який, припустимо, може бути для нас небезпечний. І на підставі цього створити модель реагування організму на ось цей маленький фрагментик. Тобто це ідеальна ситуація, коли ми змушуємо власні сили організму, наш природний імунітет, спрацьовувати", - пояснив лікар принцип роботи векторної вакцини.

Як повідомляв Главред, Велика Британія стала першою країною в світі, що схвалила препарат Молнупіравір проти COVID-19, який можна приймати вдома.

Про затвердження препарату повідомило Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів. Зазначається, що Молнупіравір безпечний і ефективний препарат у зниженні ризику госпіталізації та смерті у людей з легкою і середньою формою тяжкості COVID-19, які мають підвищений ризик розвитку важкого захворювання.

Читайте також:

viber
коронавірус Євген Комаровский новини України вакцина від коронавірусу ліки від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Комаровський пояснив, чому вакцина від коронавірусу існує, а ліків досі немає». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Купіть їх прямо зараз: названо три квітки, які притягують удачуКупіть їх прямо зараз: названо три квітки, які притягують удачу У моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морозиУ моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морози Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна викидати з домуНіколи не робіть так: названо три речі, які не можна викидати з дому Україну завалить снігом: коли та де вріже зимаУкраїну завалить снігом: коли та де вріже зима Леви - остерігайтеся пліток, Діви - заздрісників: гороскоп на 7 листопада 2021 для знаків ЗодіакуЛеви - остерігайтеся пліток, Діви - заздрісників: гороскоп на 7 листопада 2021 для знаків Зодіаку
07:10

Мігранти на кордоні з Польщею і удар Кремля руками Лукашенка: експерт назвав сценарій для України

07:05

У Польщі вважають, що мігранти можуть піти в ЄС через УкраїнуВідео

06:50

Сексуальна і незалежна: астролог спрогнозував фінал проекту Холостячка і долю Злати Огневич

06:42

Дві великі групи мігрантів знесли паркани і прорвалися до Польщі з боку БілорусіВідео

06:09

Російський шлейф: чому Білорусь відмовилася постачати електроенергію УкраїніПогляд

Реклама
06:01

Головні модні тенденції зима 2021-2022: як одягатися в мороз і холоднечу тепло та красивоФотоВідео

05:40

Смачний кіш з грибами і шпинатом: готувати всього 20 хвилинВідео

05:27

Комаровський пояснив, чому вакцина від коронавірусу існує, а ліків досі немаєВідео

05:09

Як потрібно боротися з випаданням волосся - фахівець пояснила

04:45

10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії: душевні привітання і красиві листівки до свята

03:48

Експерт пояснив, навіщо Лукашенко затіяв "війну нелегалів" на кордоні з ПольщеюВідео

03:48

10 листопада - Всесвітній день молоді: класні привітання та прикольні картинки

02:43

Астролог назвала щасливчиків, які знайдуть свою любов до кінця 2021 рокуВідео

02:41

Залежність від соцмереж: психолог пояснила, чим вона небезпечна

02:31

Режисер "Гри в кальмара" розповів про продовження популярного серіалу

02:08

Шалена популярність: психолог пояснила, як "чорна сторона" розкрутила Моргенштерна

01:32

Медик розповіла, що буде з організмом при регулярному вживанні цикорію

00:47

Гороскоп на 10 листопада для знаків Зодіаку: Скорпіонам - небезпечний суперник, Стрільцям - віщі сниВідео

00:12

Прикмети на 10 листопада: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в бідуВідео

00:04

Дієтолог назвала продукти, здатні протистояти коронавірусуВідео

Реклама
09 листопада, вівторок
23:58

Названі найбезпечніші вакцини для вагітнихВідео

23:40

Що потрібно їсти чоловікам для міцної потенції - відповідь фахівця

23:36

Експерт пояснила, чи небезпечно пити воду з кулера

23:27

В Україні суттєво зросли штрафи для власників собак

23:11

Повинні бути в кожному будинку: названо три речі, які принесуть неймовірну удачуВідео

23:01

Комаровський висловився про необхідність бустерного щепленняВідео

22:27

Пограбував і зґвалтував: у Києві чоловік напав і жорстоко познущався над 19-річною дівчиноюВідео

22:25

Десятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умовуВідео

22:23

У Pfizer зізналися, чи потрібно буде колоти вакцину щороку

22:08

В Україні викинули півмільйона доз вакцини AstraZenecaВідео

21:50

Синоптики розповіли, коли в Україні різко похолодає і випаде снігВідео

21:19

Чому паливо на АЗС знову стало дорожчатиПогляд

21:05

Кличко відверто висловився щодо дій Путіна

20:54

Загрожує нова небезпека: в Україні з COVID-лікарень почали виписувати пацієнтів з низькою сатурацієюВідео

20:48

У Києві п'яний чоловік відкрив стрілянину прямо посеред вулиці

20:36

У Франції дорікнули РФ і зажадали негайно провести нормандську зустрічВідео

20:26

Частину Києва закрили для водіїв і зробили пішохідною зоною

20:21

У Грузії розповіли подробиці переведення Саакашвілі до тюремної лікарніВідео

20:17

В Україні стався потужнй землетрус: подробиціВідео

19:57

Східний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік Тигра

Реклама
19:26

ВООЗ не вважає таблетки від COVID-19 альтернативоюВідео

19:25

У поліції розповіли, чи перевіряють наявність COVID-сертифікатів на вулиці

19:05

"Дивлюся в тебе, як в дзеркало": ТОП-6 зіркових "двійників" українських знаменитостей

18:31

У МОЗ розповіли, чи штрафуватимуть невакцинованих українцівВідео

18:30

У Лукашенка є начальник у Москві: Польща закликала боротися з РосієюВідео

18:01

У Сінгапурі влада перестала оплачувати лікування від COVID-19 антивакцинаторам

18:01

Не потраплять до Польщі - рватимуться в Україну: дипломат попередив Київ про загрозу атаки мігрантівВідео

17:59

В Україні дітей у школах годували підробленим маслом та сиромВідео

17:59

Людей залякують стріляниною: Мінськ силою перекидає сотні нелегалів до кордонівВідео

17:39

Зеленський скликає термінове засідання РНБОВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти