Комаровський пояснив, чому вакцина від коронавірусу існує, а ліків досі немає

Євген Комаровський / УНІАН

Доктор Євген Комаровський відповів на запитання, що хвилює багатьох: чому ліків від коронавірусу досі немає, а вакцина існує. За словами медика, вакцину від COVID-19 вдалося створити за такий невеликий термін завдяки десятиліттям роботи над подібними препаратами і залученню сотень фірм до клінічних випробувань.

Крім того, у створення вакцин від коронавірусу було вкладено багато грошей, тому вчені змогли за короткий час закінчити процес розробки препарату, передає Україна 24.

"Нам всім дуже пощастило, що впродовж 40 років проводилися розробки векторних вакцин. Але клінічні випробування вакцин - це дуже дорого, а коли почався ковід, то знайшлася величезна кількість монстрів, які захотіли це все фінансувати. Фактично ситуація з пандемією стала тією "вишенькою", яка дозволила всі методики векторних розробок вакцин довести до клініки впродовж року", - сказав Комаровський.

За його словами, наприклад, Pfizer залучив 150 фірм, які займалися клінічними випробуваннями вакцини в різних країнах з різними віковими групами.

"Нічого подібного ніколи у світовій медицині не було", - додав Комаровський.

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Як працює векторна вакцина

Векторна вакцина дає можливість вбити вірус, що знаходиться в клітині організму, але при цьому вберегти саму клітину. Щеплення включає природні механізми захисту організму, при цьому воно не є токсичним і не викликає звикання на відміну від ліків.

"Зараз з урахуванням розвитку генетики можна створити геном інфекційного агента, наприклад, вірусу або бактерії. І з цього геному вирізати фрагмент, відповідальний за синтез антитіл, але не включити той фрагмент, який, припустимо, може бути для нас небезпечний. І на підставі цього створити модель реагування організму на ось цей маленький фрагментик. Тобто це ідеальна ситуація, коли ми змушуємо власні сили організму, наш природний імунітет, спрацьовувати", - пояснив лікар принцип роботи векторної вакцини.

Як повідомляв Главред, Велика Британія стала першою країною в світі, що схвалила препарат Молнупіравір проти COVID-19, який можна приймати вдома.

Про затвердження препарату повідомило Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів. Зазначається, що Молнупіравір безпечний і ефективний препарат у зниженні ризику госпіталізації та смерті у людей з легкою і середньою формою тяжкості COVID-19, які мають підвищений ризик розвитку важкого захворювання.

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