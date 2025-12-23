Підірвано унікальний літак РФ - 'морський шпигун': деталі потужного удару СБУ

Головне:
- Уражено модернізований літак-розвідник РФ Іл-38Н
- Борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ
Служба безпеки України розкрила нові деталі підготовки до підриву російського підводного човна в порту Новоросійськ.
Одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового літака, який міг завадити ураженню ворожої субмарини, зазначено в повідомленні пресслужби СБУ.
"Під час підготовки до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ вразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н ("Sea Dragon") на авіабазі Єйськ. Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і нанесення торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить $24 млн", - зазначили в спецслужбі.
Подробиці удару по літаку Іл-38Н
Зазначається, що в Чорному морі в росіян було тільки одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон "Sub Sea Baby" під час його руху до цілі. Виведення цього протичовнового літака з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації - підрив субмарини класу "Варшавянка".
Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами вражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив стався безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.
Дивіться відео - удар по літаку Іл-38Н:
Експерти про удари по цілях РФ: головне
Згідно з оцінками Інституту вивчення війни, удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували подорожчання бензину на внутрішньому ринку. Експерти вказують, що дефіцит збільшить витрати як бізнесу, так і громадян, а в перспективі може посилити інфляцію в Росії.
Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.
Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.
Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.
