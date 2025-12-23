Підірвано унікальний літак РФ - 'морський шпигун': деталі потужного удару СБУ

Уражений борт Іл-38Н активно протидіяв роботі морських дронів СБУ.

https://glavred.net/world/vzorvan-unikalnyy-samolet-rf-morskoy-shpion-detali-moshchnogo-udara-sbu-10726652.html Посилання скопійоване

Підірвано російський літак Іл-38Н / Колаж Главред, фото bmpd/LiveJournal, УНІАН

Головне:

Уражено модернізований літак-розвідник РФ Іл-38Н

Борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ

Служба безпеки України розкрила нові деталі підготовки до підриву російського підводного човна в порту Новоросійськ.

Одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового літака, який міг завадити ураженню ворожої субмарини, зазначено в повідомленні пресслужби СБУ.

відео дня

"Під час підготовки до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ вразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н ("Sea Dragon") на авіабазі Єйськ. Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і нанесення торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить $24 млн", - зазначили в спецслужбі.

Подробиці удару по літаку Іл-38Н

Зазначається, що в Чорному морі в росіян було тільки одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон "Sub Sea Baby" під час його руху до цілі. Виведення цього протичовнового літака з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації - підрив субмарини класу "Варшавянка".

Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами вражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив стався безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.

Дивіться відео - удар по літаку Іл-38Н:

/ Скриншот

Експерти про удари по цілях РФ: головне

Згідно з оцінками Інституту вивчення війни, удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували подорожчання бензину на внутрішньому ринку. Експерти вказують, що дефіцит збільшить витрати як бізнесу, так і громадян, а в перспективі може посилити інфляцію в Росії.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред