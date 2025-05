ЗСУ відтіснили ворога біля Торецька: в ISW розкрили ситуацію на фронті

Головне:

Сили оборони України просунулися в районі Торецька. Водночас російські окупанти мають певне просування на цьому ж напрямку та під Куп’янськом. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними матеріалами, українські підрозділи покращили свої позиції в південній частині Новоспаського, що на захід від Торецька. Проте російські війська нещодавно просунулися на південь від Старої Миколаївки, розташованої на південний захід від Торецька.

Аналітики зафіксували активність армії РФ у прикордонній Курській області — 3 та 4 травня там тривали бої. Хоча ворог намагався вибити ЗСУ, помітного просування або тактичного успіху йому досягти не вдалося.

Також ворог продовжує наступальні спроби на інших напрямках. Експерти ISW підтверджують, що нещодавно росіяни дещо просунулися в напрямку Куп’янська.

На півночі Сумської області російські окупанти також не мали успіху. Ворожі війська атакували в районах Біловодів, Водолаг і Локні, однак не досягли жодного просування.

На Харківському напрямку 3 і 4 травня війська РФ атакували в районах Вовчанська та Тихого, проте без змін на лінії фронту.

Як повідомляв Главред, російські війська захопили село Зелене Поле в Донецькій області та просунулися біля Нового й Новомихайлівки, повідомили аналітики DeepState 4 травня. За останній тиждень зафіксовано 1219 атак — значно більше, ніж тижнем раніше.

Також на Покровському напрямку росіяни активізували бойові дії, намагаючись обійти місто із заходу та перерізати трасу Покровськ–Костянтинівка. Як повідомив генерал Микола Маломуж, ворог використовує значні сили та техніку, але зазнає серйозних втрат — до 40%.

Крім цього, Росія перекидає через окупований Маріуполь військову техніку, системи ППО та протимінні трали, готуючись до можливого наступу на Запорізькому напрямку. За даними Петра Андрющенка, сьогодні РФ скинула 9 КАБів по Оріхову — це свідчить про початок підготовки до наступу.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.