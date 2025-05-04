Травень буде неспокійним: РФ готує 'великий наступ' на одному напрямку

Андрющенко додав, що Путін намалював цей наступ собі в голові.

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Наступ РФ на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

Окупанти перекидають техніку через окупований Маріуполь

Вони можуть розпочати "великий наступ" на Запорізькому напрямку

Мирні перемовин неможливі, поки ця фаза наступу РФ не захлинеться

Армія країни-агресора Росії продовжує перекидати через окупований Маріуполь військову техніку, але цього разу ворог ще перевозить системи ППО та протимінні трали. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу.

За його словами, сьогодні ворог скинув 9 КАБів на Оріхів, а це означає, що він почав активну підготовку до наступу бомбардуваннями.

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"Бомби росіяни скидають з літаків. Аби прикривати свою авіацію, їм потрібні системи ППО. Протимінні трали необхідні окупантам задля підготовки йти в наступ. Для того, аби рухатися бронетехнікою, противнику треба розчищати простір", - сказав він.

Андрющенко додав, що дії росіян вказують на те, що днями має розпочатися спроба "великого наступу" Росії на Запорізькому напрямку.

"Путін собі в голові намалював цей наступ, всі ці історії мирних перемовин неможливі й точно не відбудуться поки ця фаза російського наступу не захлинеться", – впевнений він.

Керівник Центру вивчення окупації також зауважив, що одночасно з цим в Маріуполі фіксують, що велика кількість російської техніки рухається на територію Росії (з Херсонської та Запорізької областей, з Криму).

"Це поки що абсолютно незрозуміла тенденція, бо засоби рухаються в бік Таганрога, а от куди далі – неясно. Маріуполь відіграє важливу роль щодо фіксації переміщень ворога, що дозволяє сформувати для наших СОУ більш повноцінну картинку того, що відбувається. Думаю, що нас очікує дуже неспокійний травень", – спрогнозував Андрющенко.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що на Покровському напрямку 60-тисячне російське угруповання збільшило інтенсивність бойових дій у спробах обійти місто із заходу, щоб перерізати трасу "Покровськ-Костянтинівка".

Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, що на тимчасово окупованій території Донецької області.

Водночас, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ситуація на Новопавлівському напрямку значно загострилася. Російські війська намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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