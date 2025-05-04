Ситуація напружена: РФ захопила ще один населений пункт у Донецькій області

Росіяни на фоні заяв про перемир’я значно збільшили кількість штурмів.

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Аналітики розповіли про ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

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Росіяни окупували село Зелене Поле

За останній тиждень суттєво виросла інтенсивність бойових дій на фронті

Російські окупанти захопили село Зелене Поле, що в Донецькій області, а також просунулися в районі ще двох населених пунктів. Про це у неділю, 4 травня, повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Зелене Поле, а також просунувся біля Нового та Новомихайлівки", — йдеться у повідомленні. відео дня

Росіяни окупували село Зелене Поле / Фото: deepstate

Крім того, аналітики зазначають, що за останній тиждень суттєво виросла інтенсивність бойових дій.

"За шість днів цього тижня вже відбулося 1219 атак, проти 1150 за сім днів минулого...Це свідчить про наміри противника підтягнути активність до дня "побєдобєсія", коли очікується ворог дасть частині своїх військ відпочинок", - пишуть у DeepState.

Згідно з опублікованими даними, впродовж цього тижня найактивніше росіяни наступали на Покровському напрямку — 42% всіх атак, також висока інтенсивність зберігається на Новопавлівському — 13.7%, Лиманському — 12.7% та Курському відтинках — 12%.

"Сумарно на ці чотири напрямки припадає 80% всіх штурмових дій противника", - підкреслили аналітики.

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Хоча російська сторона заявляє про нібито готовність до "травневого перемир’я", насправді інтенсивність штурмових дій лише зростає. Як повідомив очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, окупанти активізували атаки в Запорізькій області, намагаючись наблизитися до обласного центру.

Як писав Главред з посиланням на аналітиків ISW, на Покровському напрямку окупанти мають просування. Проте, за словами старшого зв'язківця української бригади, вони втрачають в середньому 150 військовослужбовців за день через намір просунутись до Дніпропетровської області до 9 травня.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що російські війська активізували бойові дії на півдні дніпровської системи островів, намагаючись висадитися на острів Бугаз навпроти Херсона, щоб захопити плацдарм і форсувати річку Дніпро на Херсонщині.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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