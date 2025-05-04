ЗСУ руйнують плани командування РФ контрударами біля Покровська - генерал

Українські військові протистоять приблизно 60 тисячам російських окупантів.

https://glavred.net/front/vsu-razrushayut-plany-komandovaniya-rf-kontrudarami-vozle-pokrovska-general-10661621.html Посилання скопійоване

Окупанти не виконали задачу командування у відведені терміни / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін із DeepState

Що сказав Маломуж:

Окупанти збільшили інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку

Втрати РФ біля Покровська становлять 30-40% від загальних

Покровський напрямок є найуспішнішим для ЗСУ

На Покровському напрямку 60-тисячне російське угруповання збільшило інтенсивність бойових дій у спробах обійти місто із заходу, щоб перерізати трасу "Покровськ-Костянтинівка".

Про це в етері FREEДОМ розповів генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, окрім великої концентрації живої сили противника на цій ділянці фронту спостерігається і використання великої кількості військової техніки.

відео дня

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Однак тут він (противник - Главред) зазнає системних втрат. Вони становлять приблизно 30-40% від загальної кількості вбитих, поранених і взятих у полон російських військових", - зазначив генерал.

Маломуж розповів, що 2-3 дні тому росіяни на Покровському напрямку змінили тактику і застосовують неважку техніку для перерізання важливої для українських сил траси.

Попри тиск ворога біля Покровська ЗСУ досягають найкращих результатів завдяки ефективній обороні. По-перше, в українських військових створена надпотужна укріппозиція. По-друге, протягом останнього тижня вони завдали по окупантах десятки контрударів. Тим самим ЗСУ покращили своє становище та знищили угруповання РФ, яке здійснювало спроби наступати.

"Наразі завдання російського командування щодо захоплення до перших чисел травня Покровська, заходу до Костянтинівки, Краматорська та Слов’янська реалізувати окупанти не зможуть", - додав Маломуж.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що попри постійні атаки російських військ на Покровському напрямку, наразі не йдеться про можливість оточення міста.

Нещодавно, як писав Главред, аналітики DeepState повідомили, що російські військові окупували село Надіївка. Раніше противник активно тиснув біля цього населеного пункту.

Раніше також військові повідомляли, що під час штурмів окупанти намагаються просунутися вперед, щоб або обійти і оточити, або безпосередньо зайти в Покровськ. При цьому для атак ворог застосовує як і важку бронетехніку, так і невеликі групи піхоти на автомобілях.

Читайте також:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред