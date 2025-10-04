ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Дніпропетровщині, - DeepState

З метою безпеки операції, про її результати на карті не повідомляли.

ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Дніпропетровщині / Колаж Главред, фото: скріншот, Генштаб

Які населені пункти зачистили ЗСУ

Як йдуть справи на цьому напрямку

Українські захисники у вересні здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого, що на Дніпропетровщині.

Як повідомляє проєкт DeepState, бійці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку зачистили одразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-ша окрема механізована бригада.

"Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Тривають заходи щодо стабілізації. З метою безпеки операції, про її результати на карті не повідомлялося", - зазначили вони.

За їхніми даними, водночас росіяни відновили штурмові дії на Новоселівку та Сичневе: там знову фіксується противник, але Сили Оборони намагаються не давати закріплюватися ворогу.

"Додаткова проблема з'явилася через провал оборони дружніх сил південніше, адже вже близько тижня підрозділи в даному районі здійснюють роботу в напівоточенні, відсікаючи авангард противника від підступів до Орістополя", - додали в DeepState.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, на Добропільському напрямку ЗСУ і Нацгвардія провели зачистку низки населених пунктів Донеччини: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Криниця. За три дні ворог зазнав 206 безповоротних втрат, 73 поранені, 1 полонений, а також втратив техніку.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, 22 серпня відбулося 116 бойових зіткнень. Противник завдав 2 ракетних удари 43 ракетами, 49 авіаударів із 70 керованими бомбами, застосував 1850 дронів-камікадзе і здійснив 3876 обстрілів позицій і населених пунктів.

Як повідомляв Главред, речник ОСГВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що російські війська активно наступають на кількох напрямках, але збереження такого темпу можливе лише до осені, орієнтовно до жовтня. Проблеми виникнуть не через брак особового складу, а через складні умови для підтримки інтенсивності атак.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту і ходом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

