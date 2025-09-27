До Дніпропетровщини росіяни стягнули ще більше військ: розкрито наміри ворога

Сили оборони України руйнують реалізацію подальшого просування ворога, каже Ігор Романенко.

До Дніпропетровщини росіяни стягнули ще більше військ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Новопавлівський напрямок "залишається важким"

У найближчі кілька днів визначатимуться можливості ЗСУ

Новопавлівський напрямок "залишається важким", але Сили оборони України руйнують реалізацію подальшого просування противника. Про це в ефірі "Київ 24" сказав Ігор Романенко, генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України".

"У бік Дніпропетровщини зараз сформувалося досить велике вороже угруповання військ, які перетнули кордон і зараз ідуть напружені бойові дії за кілька населених пунктів", - сказав він. відео дня

Експерт додав, що це так званий варіант тактичних дій "тисячі порізів".

"Тобто на кількох напрямках. У них є для цього сили. І вони намагаються просуватися і захоплювати близько 10 наших населених пунктів", - зазначив Романенко.

За його словами, Сили оборони України руйнують реалізацію подальшого просування ворога.

"У найближчі кілька днів будуть визначатися можливості наших ресурсів, резервів. І це означає - і подальших дій на цьому напрямку", - сказав експерт.

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили про захоплення окупантами населених пунктів Новоукраїнка і Зелений Кут, розташованих поблизу Дніпропетровської області. Вони намагаються прорватися до адмінкордону з областю.

Росіяни активізувалися біля Дніпропетровської області, розповів військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков. Вони намагаються прорвати українську оборону на цьому напрямку. Воїни Сил оборони відбивають ворожі атаки.

Ворог іноді проривається в Дніпропетровську область, але вибратися звідти вже не може, сказав представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. За його словами, окупанти, таким чином, намагаються обійти лінії оборони ЗСУ в Покровську.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

