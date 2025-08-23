Рус
До жовтня наступ РФ може сповільнитись: військовий назвав неочікувану причину

Марія Николишин
23 серпня 2025, 16:44
Росіяни з середини червня дуже активно діють на фронті.
Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Наразі росіяни ведуть активні бої на кількох напрямках фронту
  • Ймовірно, вони триматимуть теперішній темп бойових дій до осені

Армія країни-агресора Росії веде активні бойові дії на кількох напрямках фронту, але підтримувати таку інтенсивність ворогу вдаватиметься не довго. Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі 24 Каналу.

За його словами, росіяни триматимуть теперішній темп наступу до осені.

"Проте питання у тому, до якого місяця осені. Імовірніше, приблизно до жовтня. Далі почнуться проблеми навіть не стільки з особовим складом, скільки з умовами, за яких їм буде трохи не так зручно підтримувати ту інтенсивність, що вони мають зараз" – сказав він.

Речник наголошує, що росіяни приблизно з середини червня дуже активно діють, попри великі втрати.

"Можливо, вони гнали під певні міжнародні домовленості. Російські генерали, імовірно, щось пообіцяли політичному керівництву і намагаються дуже активно це виконати у власних інтересах", – підкреслює Трегубов.

Ситуація на Покровському напрямку

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав, що на Покровському напрямку вже тривалий час спостерігається посилення з боку росіян.

За його словами, загроза втрати міста є — так само, як і загроза втрати будь-якої ділянки фронту.

"Біля Покровська зосереджено близько 110 тисяч російських військових — це розмір цілком пристойної великої європейської армії. Воювати проти такого угруповання, коли нас у рази менше, надзвичайно складно", - наголосив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують проводити стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку. Захисникам вдалося зачистити низку населених пунктів від окупаційних військ.

На Донеччині в напрямках Краматорська та Добропілля російські війська прорвалися глибоко в оборонні позиції українських військ. Окупанти намагаються захопити якомога більше територій, поки мають можливість.

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" говорив, що російські окупанти намагаються захопити всю Донецьку область. Ворог має просування в напрямку Ямполя.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України війна Росії та України Фронт
Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна: подробиці про нові санкції

19:35Війна
Введення іноземних військ в Україну: у НАТО зробили важливу заяву

17:53Світ
Путін тягне час: президент Фінляндії розкрив строк, доки РФ планує вести війну

16:32Війна
